Трамп може зустрітися з Путіним «у недалекому майбутньому» – держсекретар США

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним «у недалекому майбутньому», заявив державний секретар США Майк Помпео.

Як сказав він в інтерв’ю телемережі MSNBC, це може статися після поїздки до Москви радника з національної безпеки США Джона Болтона, яку Білий дім днями анонсував на наступний тиждень із метою обговорити можливість такої зустрічі.

При цьому держсекретар наголосив, що США «намагаються знайти точки, в яких наші інтереси (США і Росії – ред.) перекриваються, але захищати американські інтереси в тому, де таких інтересів немає».

За його словами, в його переговорах із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, відколи він став держсекретарем США у квітні, він висловлював занепокоєння з приводу втручання Росії у вибори у США і її поведінки в Сирії й Україні.

Трамп і Путін мали принаймні вісім телефонних розмов і дві зустрічі, але вони відбувалися на полях великих міжнародних зібрань. Повноцінної великої зустрічі між ними ще не було.