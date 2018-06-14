Трамп вважає, що Росія має бути в G7, бо він за вечерею міг би сказати Путіну вийти з України

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з кореспондентом Fox News на борту президентського літака розповів, чому він хотів би бачити Росію в «Групі семи»: Трамп переконаний, що в особистому спілкуванні він міг би досягти значного прогресу у відносинах із Росією.

Трамп наголосив, що питання про можливість повернення Росії до «Групи семи» не стояло на порядку денному переговорів G7 в Канаді.

«Чотири чи п’ять років тому вони виключили Росію, і журналіст запитав мене: «Як ви вважаєте, чи було б краще з Росією?» – я сказав: «Абсолютно», – сказав президент Трамп.

«Це питання, звичайно, не було виставлене на голосування. Це питання прозвучало від журналіста, стосовно того, чи G8 краще від G7. Багато людей зі мною погоджуються», - додав він, навівши приклад Італії, прем'єр-міністр якої підтримує ідею повернення Росії до G7.

Якщо б Володимир Путін сидів поряд зі мною за столом замість когось за вечерею напередодні в Канаді, я міг би сказати: «Зроби мені приємність – вийди з Сирії, зроби мені приємність – вийди з України, тобі там не місце»

«Я сидів поряд з іншими, наприклад, з новим прем’єр-міністром Італії. Він – чудова людина, ми мали чудові стосунки. Між іншим, він погоджується зі мною стосовно Путіна», – заявив президент США.

«Ми витратили близько 25% часу, говорячи про Росію, і я сказав собі: «Чи не краще було б, якщо б вони були тут? Я не за Росію, я за Сполучені Штати. Ось, наприклад, якщо б Володимир Путін сидів поряд зі мною за столом замість когось за вечерею напередодні в Канаді, я міг би сказати: «Зроби мені приємність – вийди з Сирії, зроби мені приємність – вийди з України, тобі там не місце. Гадаю, у мене, ймовірно, були б гарні стосунки з ним, або розмова була б краща, аніж по телефону», – вважає Дональд Трамп.

«Хочу навести такий приклад: якби він був на тій зустрічі, я міг би просити його робити те, що добре для світу, добре для країни, добре для нього», – наголосив президент США.

Подивіться, що він зробив Обамі з Кримом? Він забрав Крим, він забрав частини України!

Відповідаючи на питання журналіста стосовно того, чи варта Росія повернути собі місце в G7 після того, що Путін зробив проти США, Трамп наголосив, що Путін не мав належної поваги до адміністрації Барака Обами.

«Я не хочу ні за кого вступатись, я просто хочу сказати, що він не поважав наше керівництво раніше, він по ньому «пройшовся». Подивіться, що він зробив Обамі з Кримом? Він забрав Крим, він забрав частини України!» – сказав Трамп.

«Він (Путін) не поважав наше керівництво, – наголосив президент США. – Коли люди кажуть: «Подивіться, що він зробив!», – то він зробив це Обамі. Обама мав не допустити, щоб це сталось».