«Велика сімка» продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України – заява

Лідери країн «Великої сімки» (G7) пообіцяли продовжувати підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Про це йдеться у спільному комюніке, оприлюдненому по завершенні саміту G7 у Канаді.

«Ми знову заявляємо про своє засудження незаконної анексії Криму та підтверджуємо подальшу підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів», – зазначається у документі.

«Велика сімка» попередила, що буде готова запроваджувати нові санкції проти Москви, якщо цього вимагатимуть обставини.

«Ми готові приймати подальші обмежувальні заходи, щоб збільшити ту ціну, яку платить Росія в разі, якщо кроки російської сторони нас до цього підштовхнуть», – підкреслили лідери G7.

Також вони висловили готовність підтримувати російське громадянське суспільство.

Учасники саміту підтримали зусилля в рамках «Нормандського формату» та ОБСЄ для вирішення конфлікту в Україні.

Читайте також: Трамп: Обама дозволив Росії забрати Крим

Крім цього, у «Великій сімці» закликали Росію «припинити дестабілізуючі дії з підриву демократичних систем та згорнути підтримку сирійського режиму».

При цьому, у G7 погодилися «продовжувати залучати РФ до вирішення регіональних криз та глобальних викликів».

«Ми й надалі будемо підтримувати громадянське суспільство Росії та розвивати міжособистісні зв’язки», – йдеться у комюніке.

Лідери країн «Великої сімки» зуміли за підсумками саміту узгодити спільне комюніке. Однак пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що відмовляється схвалювати цю заяву, так як він незадоволений заявами прем’єра Канади Джастіна Трюдо.

Дональд Трамп такод неодноразово закликав до того, щоб Росію повернули до групи провідних промислових країн світу.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров 9 червня заявив, що Москва не прагне повернутися до групи. Він додав, що Росія «чудово працює в інших форматах», таких як «Велика двадцятка».

Росія була виключена з групи чотири роки тому після анексії українського Криму та розпалювання війни на сході України, яка забрала життя щонайменше 10 300 людей.