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08 Червень 2018, Київ 17:55
Новини | Міжнародні

Трамп: Росія має брати участь у саміті «Групи семи»

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп виступив за те, щоб Росія була представлена на саміті «Групи семи» промислово розвинутих країн світу. Він заявив про це перед відльотом до Канади, де 8 червня відкривається зустріч лідерів G7, повідомляє агенція Reuters.

«Росія повинна бути на зустрічі, має бути її частиною», – цитує АР заяву Трампа.

Наразі незрозуміло, чи мав на увазі Трамп повернення до формату «Групи восьми», який існував до анексії Росією українського Криму і «замороження» її членства в організації, чи надання Росії статусу спостерігача.

До 2014 року Росія брала участь у самітах разом зі США, Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Японією і Канадою. Організація тоді називалася «Групи восьми». Членство Росії було припинене після анексії Криму.

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Канцлер Німеччини Анґела Меркель цього тижня заявила, що повернення в «Групу семи» Росії наразі неможливе, оскільки членство в організації несумісне з грубими порушеннями міжнародного права.

На зустрічі в Канаді, як очікується, лідери G7 обговорюватимуть п’ять головних тем, які вважає пріоритетом Канада, що головує в організації цього року. Серед них – економічне зростання, зміна технологічного устрою, гендерна рівність, боротьба зі змінами клімату і «побудова більш мирного і безпечного світу». У рамках останньої теми, як очікується, будуть обговорюватися і дії Росії в Україні і в Сирії.

Очікується, що більшість учасників саміту виступлять проти рішення президента США Дональда Трампа ввести мита на ввезення сталі й алюмінію з Європи і Канади. Крім того, у Трампа і його партнерів з Європи, Канади і Японії є розбіжності з питання про боротьбу зі змінами клімату. У зв'язку з цим з'явилися припущення, що США не підпишуть підсумковий документ саміту.

Президент Франції Емманюель Макрон застеріг від цього. Голова Європейської ради Дональд Туск, який також бере участь в саміті, у статті в New York Times закликав західний світ до єдності, незважаючи на позицію Трампа.

Білий дім вже повідомив, що Трамп залишить саміт до його завершення, однак пояснив це необхідністю підготовки зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Сінгапурі.

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