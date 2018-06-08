Макрон попереджає Трампа, що США можуть зіштовхнутися з «ізоляцією» з боку країн G7

Президент Франції Емманюель Макрон закликав свого американського колегу Дональда Трампа не починати «торговельну війну між друзями» і застеріг, що США можуть зіштовхнутися з «ізоляцією» з боку інших країн «Групи семи».

«Американський президент, можливо, не проти ізоляції, однак і ми не проти, щоб підписати угоду між шістьома країнами», – написав Макрон у Twitter перед самітом країн «Групи семи» у Канаді.

За словами президента Франції, ці шість країн репрезентують «економічний ринок, який має багату історію», що став тепер «справжньою міжнародною силою».

«Інші шість країн «Групи семи» формують більший ринок, ніж американський. Про це не потрібно забувати», – зазначив Макрон.

Трамп, зі свого боку, заявив, що їде на саміт, щоб «битися» за американську торгівлю, оскільки США, на його думку, мають «найгірші торговельні угоди в історії».

Саміт у Канаді відбудеться 8-9 червня.