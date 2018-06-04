Китай готовий відмовитися від торговельного «консенсусу», якщо США запровадять нові тарифи

Китай попередив Сполучені Штати Америки, що будь-яка нова торговельна або бізнесова угода між двома сторонами не буде дійсною, якщо Вашингтон запровадить нові тарифи чи інші торговельні обмеження. Відповідна заява оприлюднена 3 червня в китайському державному агентстві «Сіньхуа» після закінчення останнього раунду переговорів між країнами в Пекіні.

У ній не було згадки про угоди, які могли бути укладені під час зустрічі міністра торгівлі США Вілбура Росса та китайського віце-прем'єра Лю Хе. Водночас заява стосується переговорів у Вашингтоні, які відбулися у травні у Вашингтоні. Тоді Пекін погодився на торговельний «консенсус», щоб суттєво збільшити закупівлю американських продуктів і послуг.

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Американський президент Дональд Трамп висловився проти активного сальдо торговельного балансу на користь Китаю. Він наполягає на принципових змінах комерційних зв'язків між двома країнами.

США погрожують підняти мито на китайський імпорт на суму до 50 мільярдів доларів. Крім того, Трамп доручив вивчити можливість підвищення мит на товари з Китаю на інші 100 мільярдів доларів.

У відповідь Пекін погрожує накласти мито на ввезення американських товарів на 50 мільярдів доларів.