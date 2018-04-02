Китай запровадив нові тарифи щодо продукції США на 3 мільярди доларів

Китай запровадив нові тарифи на 128 одиниць американської продукції на суму три мільярди доларів у відповідь на мита США на китайські сталь і алюміній. Міністерство фінансів Китаю 2 квітня повідомило, що серед продуктів, яких стосуються нові мита – заморожена свинина, деякі фрукти і вино.

Митна комісія Китаю повідомила, що підвищила тарифну ставку на вісім продуктів американського імпорту, в тому числі свинину, на 25%. Пекін також накладає 15-відсотковий тариф на 120 інших товарів США.

23 березня Китай попередив, що стурбований через можливість глобальної торговельної війни. Президент США Дональд Трамп 22 березня оголосив про нові тарифи на алюміній і сталь, що також викликало обурення у багатьох союзників США. «Це давно слід було зробити», – сказав тоді Трамп, додавши, що тарифи можуть вплинути на товари сумою 60 мільярдів доларів.

Однак пізніше Трамп тимчасово призупинив запровадження нових тарифів для Європейського союзу, Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Мексики і Південної Кореї.

Білий дім заявив, що тарифи необхідні для скорочення великих торгових дефіцитів, які Сполучені Штати мають з торговими партнерами, особливо з Китаєм. Дефіцит США в торгівлі з Китаєм торік склав 375 тисяч мільярдів доларів. Трамп також зажадав від міністра фінансів США Стівена Мнучіна запропонувати нові інвестиційні обмеження для китайських компаній протягом 60 днів для захисту технологій, які США вважають стратегічними.