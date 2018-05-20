Між США і Китаєм не буде торговельної війни – ЗМІ

Пекін і Вашингтон погодились відмовитися від будь-якої торговельної війни та відступити від тарифних погроз, повідомило 20 травня китайське інформаційне агентство «Сіньхуа».

«Обидві сторони досягли консенсусу, що не вестимуть торговельну війну і перестануть підвищувати тарифи одне для одного», – цитує агенція слова віце-прем’єра Китаю Лю Хе.

Минулого тижня китайський віце-прем’єр очолював делегацію високого рівня на переговорах у Вашингтоні.

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19 травня Білий дім і Пекін заявили, що Китай погодився суттєво збільшити закупівлі товарів і послуг в США, втім подробиць домовленості не вказували.

Президент США Дональд Трамп погрожував накласти тарифи на китайські товари на суму близько 150 мільярдів для боротьби з недобросовісною, на його думку, торговельною політикою Пекіна. В аналітиків такі заяви викликали побоювання про розгортання торговельної війни поміж двома економічними гігантами.