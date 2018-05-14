Лідери США та Китаю допомагають відновити роботу компанії ZTE – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив 13 травня, що він сам і голова Китаю Сі Цзіньпін працюють над тим, щоб китайська телекомунікаційна компанія ZTE «могла повернутися в бізнес швидко».

«Китайський голова Сі і я співпрацюємо, щоб велика китайська телефонна компанія ZTE могла повернутися в бізнес швидко. Занадто багато робочих місць у Китаї втрачено. Міністерство торгівлі отримало вказівку вирішити це питання!» – написав Трамп у мережі Twitter.

Минулого тижня китайська технологічна компанія призупинила основну діяльність, після того як міністерство торгівлі США заборонило американським компаніям здійснювати поставки для ZTE.

Компанія ZTE є одним із найбільших постачальників телекомунікаційного обладнання в світі і покладається на поставки від таких американських компаній, як Qualcomm і Intel, а також використовує програмне забезпечення Google.

Претензії американських регуляторів до ZTE виникли через імовірне постачання продукції цієї компанії до Північної Кореї та Ірану.