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14 Травень 2018, Київ 09:08
Новини | Міжнародні

Лідери США та Китаю допомагають відновити роботу компанії ZTE – Трамп

Прапори ZTE та державний прапор Китаю перед офісом компанії в місті Шеньчжень, ілюстративне фото

Президент США Дональд Трамп заявив 13 травня, що він сам і голова Китаю Сі Цзіньпін працюють над тим, щоб китайська телекомунікаційна компанія ZTE «могла повернутися в бізнес швидко».

«Китайський голова Сі і я співпрацюємо, щоб велика китайська телефонна компанія ZTE могла повернутися в бізнес швидко. Занадто багато робочих місць у Китаї втрачено. Міністерство торгівлі отримало вказівку вирішити це питання!» – написав Трамп у мережі Twitter.

Минулого тижня китайська технологічна компанія призупинила основну діяльність, після того як міністерство торгівлі США заборонило американським компаніям здійснювати поставки для ZTE.

Компанія ZTE є одним із найбільших постачальників телекомунікаційного обладнання в світі і покладається на поставки від таких американських компаній, як Qualcomm і Intel, а також використовує програмне забезпечення Google.

Претензії американських регуляторів до ZTE виникли через імовірне постачання продукції цієї компанії до Північної Кореї та Ірану.

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