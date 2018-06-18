Росія виходить із Донбасу – єдиний можливий варіант, Трамп це розуміє – Бєлєсков

У США знову офіційно засудили підтримку Росією тих, хто воює у незаконних збройних формуваннях на Донбасі. Відповідну заяву у мережі Twitter зробила речниця Держдепартаменту Гезер Науерт. Раніше президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу FoxNews: «Якби Володимир Путін сидів зі мною за столом, я б йому сказав: «Зробіть мені послугу. Ви можете забратися геть з України? Забирайтеся з України». Щоправда, за твердженням американської інтернет-медіакомпанії «BuzzFeed News» із посиланням на джерела у дипколах, Трамп під час вечері з лідерами G7 на саміті в Канаді заявив нібито інше: «Крим російський, бо там усі говорять російською». Таку заяву ані Трамп, ані офіційні представники США не підтвердили. У Держдепартаменті США наполягають, що «Крим – український і санкції проти Росії будуть доти, доки Крим не повернуть Україні. Чи здатен Трамп примусити Путіна піти з України? Чи під час очікуваної зустрічі з російським колегою Трамп поступиться Путіну щодо України? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков; народний депутат України, член комітету у закордонних справах Світлана Заліщук; російський економіст Дмитро Некрасов.