Зустріч із Путіним може відбутися влітку – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявляє, що, «можливо», він зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним цього літа. Крім того, 15 червня він знову заявив про необхідність повернути Росію до «Групи семи» промислово розвинутих держав.

Під час зустрічі з журналістами на галявині Білого дому Трамп звинуватив свого попередника Барака Обаму в тому, що він дозволив Росії захопити український Крим.

«Путін не поважав президента Барака Обаму… Президент Обама втратив Крим… Думаю, що президентові Обамі не подобався Путін… Набагато краще, якщо ми ладнатимемо з Росією, ніж ні», – сказав Трамп.

Путін 10 червня заявив, що буде щасливий зустрітися з Трампом, як тільки США будуть готові провести саміт.

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Нинішній президент США раніше заявляв про необхідність налагодження відносин із Москвою, але його адміністрація продовжувала політику Обами щодо санкції проти Росії через її агресію в Україні й інші питання.

Демократи, а також республіканці в Конгресі США неодноразово закликали Трампа посилити тиск на Росію.

Росію виключили з тодішньої «Групи восьми» у 2014 році через анексію Криму і підтримку, яку Москва надавала бойовикам на сході України.

Напередодні саміту G7 у Канаді цього місяця Трамп заявив, що Москву треба повернути до «Групи семи». Це викликало заперечення союзників США.