«Група семи» збентежена відмовою Трампа підтримати спільне комюніке

Президент США Дональд Трамп збентежив учасників саміту «Групи семи» (G7) промислово розвинутих країн, заперечивши схвалення спільної заяви, яку він спершу підтримав.

Як написав Трамп у Твіттері, він дав розпорядження американським представникам не підтримувати підсумкове комюніке саміту у відповідь на висловлювання прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який на прес-конференції за підсумками саміту піддав критиці позицію США щодо питань міжнародної торгівлі, зокрема запровадження мит на ввезення металургійної продукції.

Трамп назвав заяви Трюдо «нечесними», зазначивши, що мита США стали відповіддю на існуючі в Канаді та інших країнах обмеження на імпорт американських товарів.

Прем’єр-міністр Канади на підсумковій прес-конференції, що транслювалася на сайті канадського головування в «Групі семи», заявив, що саміт був успішним.

«Я радий оголосити, що ми опублікувати спільне комюніке усіх семи країн», – заявив Трюдо.

У комюніке на восьми сторінках лідери країн «Великої сімки» пообіцяли продовжувати підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вкотре засудили незаконну анексію Криму. Також вони висловили готовність «запровадити подальші обмежувальні заходи проти Росії», якщо її поведінка вимагатиме цього, і вимагають від Росії «припинити дестабілізуючі дії з підриву демократичних систем та згорнути підтримку сирійського режиму».

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Комюніке було випущено після бурхливого саміту, який головним чином виявив протиріччя між Вашингтоном та його союзниками по відношенню до Росії, торгівлі, кліматичних питань та ядерної угоди Ірану.

У перший же день саміту у Канаді лідер США Дональд Трамп зробив несподівану заяву про те, що до зустрічі лідерів провідних країн світу «було б важливо повернути Росію», яку звідти виключили після анексії Криму.

Країни Європейського Союзу, які становлять чотири із семи членів групи, узгодили напередодні саміту, що «повернення Росії на саміти формату G7 не може відбутися доти, доки не досягнуто значного прогресу у зв’язку з проблемами з Україною».

Незважаючи на те, що канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що «спільна точка зору» в Європі полягає в тому, щоб продовжувати виключати Росію, новий прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте в Twitter також підтримав заклик Трампа повернути Росію за «стіл переговорів».

Президент Росії Володимир Путін 10 червня заявив, що Росія не збиралася виходити з групи і що він буде радий бачити лідерів країн-членів у Москві. Путін також заявив, що готовий зустрітися з Трампом після того, як Білий дім буде готовий до такого саміту.

Американські союзники заявили, що вони приголомшені дружнім жестом Трампа щодо Росії.

Чимало американських законодавців, як республіканців, так і демократів, теж висловили занепокоєння з приводу відходу Трампа від попередніх поглядів США на торгівлю, Росію і міжнародний порядок.

До складу «Великої сімки» входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США.