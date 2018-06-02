США планують можливий саміт Трампа з Путіним ‒ ЗМІ

У США Білий дім планує можливий саміт президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомили американські засоби інформації.

Телеканал Fox News поінформував про це 1 червня, посилаючись на свої джерела, видання The Wall Street Journal ‒ на неназваного чільного представника адміністрації США.

У повідомленнях ідеться про те, що над організацією такого саміту нині працює посол США в Росії Джон Гантсман.

Як пише The Wall Street Journal, темами будь-якої зустрічі двох президентів, як очікують, будуть Сирія, Україна і контроль за ядерною зброєю, а метою можливого саміту було б подолання давніх розбіжностей.

За даними видання, підготовка до саміту нині перебуває на дуже ранній стадії, і її можуть іще відкласти залежно від подій навколо іншого планованого саміту президента США ‒ з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про можливість такого саміту Трампа з Путіним заговорили ще в березні, коли, за повідомленнями, американський керівник запросив російського прибути з візитом, але відтоді ні про які практичні кроки до цього не повідомляли.

Якщо цей саміт відбудеться, він стане третьою зустріччю двох керівників. Вони вже зустрічалися двічі 2017 року в кулуарах великих міжнародних зібрань ‒ самітів «Групи двадцяти» в липні й листопаді.

США і Росія мають протилежні чи вкрай розбіжні погляди з багатьох питань світової політики, серед того й у питанні щодо російської агресії проти України.