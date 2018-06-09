Кремль: Відень може стати місцем зустрічі Путіна і Трампа

Кремль заявляє, що Відень розглядають як одне з місць можливого проведення зустрічі між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 9 червня заявив, що Путін і Трамп обговорювали перспективи зустрічі під час телефонної розмови в березні і серед можливих місць її проведення розглядали столицю Австрії.

При цьому, за його словами, ніяких конкретних домовленостей на даний час немає.

Читайте також: США планують можливий саміт Трампа з Путіним ‒ ЗМІ

Пєсков додав, що питання порушувалося на нещодавніх переговорах Путіна і канцлера Австрії Себастьяна Курца.

У березні Трамп повідомив, що його зустріч із Путіним може відбутися невдовзі, але відтоді відносини США і Росії далі погіршилися через конфлікт у Сирії і отруєння у Великій Британії колишнього російського шпигуна і його дочки, в чому Захід звинуватив Москву.