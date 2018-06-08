Путін попросив Курца організувати йому зустріч із Трампом в Австрії – WSJ

Президент Росії Володимир Путін попросив канцлера Австрії Себастіана Курца організувати йому зустріч із президентом США Дональдом Трампом цього літа у Відні, повідомило 7 червня видання The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела.

Путін озвучив прохання під час свого офіційного візиту до австрійської столиці, який відбувся 5 червня, повідомив чільний європейський посадовець. За його словами, Курц погодився організувати зустріч і взяв зобов'язання обговорити пропозицію з командою Трампа.

«Австрійці передали свою готовність провести зустріч між президентом Трампом і президентом Путіним. І хоча два лідери попередньо обговорювали можливість підготовки зустрічі, нам поки нема про що повідомити», – заявив посадовець із американської Ради національної безпеки.

У Кремлі не відповіли на запит надати коментар, пише The Wall Street Journal.

За інформацією видання, обидва лідери бажають зустрітися, водночас Путін сказав Курцу, що хоче провести переговори на нейтральній території, а не в американській столиці. Президент Росії зазначив, що буде готовий зустрітися з Трампом у Відні під час запланованої подорожі американського президента до Європи в липні, коли він, як очікується, відвідає саміт НАТО в Брюсселі й здійснить візит до Великої Британії.

У квітні речниця Білого дому Сара Сандерс заявляла, що 20 березня Трамп і Путін обговорювали можливість проведення спільної зустрічі, зокрема і в Білому домі.

Телефонна розмова Трампа і Путіна відбулася 20 березня, через два дні після виборів президента Росії, на яких переміг Путін.

Тоді президент США привітав Путіна з перемогою на президентських виборах, які відбулися за два дні до цього. За даними The Washington Post, Білий дім не рекомендував Трампу робити цього і радив почати розмову з обговорення «справи Скрипаля». Президент США тоді написав у Twitter, що мати хороші відносини з Росією «це добре, а не погано».

Через шість днів після цього США вирішили вислати десятки російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього російського розвідника у Великій Британії, що вкотре погіршило російсько-американські відносини.