Прем’єр Італії: Росію треба повернути в G7

Новий прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявляє, що Росія має повернутися до «Групи семи» промислово розвинутих країн світу.

«Я погоджуюся з президентом Дональдом Трампом: Росія має повернутися до G8. Це в інтересах усіх», – написав Конте 8 червня в Twitter.

5 червня Конте закликав до перегляду санкцій, запроваджених Заходом проти Росії.

Президент США Дональд Трамп раніше сьогодні закликав повернути Росію у «Групу семи».

«Чому ми проводимо зустріч без участі в ній Росії? Потрібно дати змогу Росії повернутися, бо нам потрібна Росія за столом переговорів», – сказав Трамп перед відльотом до Канади, де 8 червня відкривається зустріч лідерів G7.

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Канада, яка приймає саміт, вже заявила, що виступає проти повернення Росії.

До 2014 року Росія брала участь у самітах разом зі США, Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Японією і Канадою. Організація тоді називалася «Групи восьми». Членство Росії було припинене після анексії Криму.