У Держдепартаменті Україну назвали частиною Заходу

Україна та Грузія є частиною Заходу. Про це помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл заявив під час виступу в аналітичному центрі Heritage Foundation, який називають одним із джерел експертизи адміністрації США за багатьма напрямками політики.

Під час промови Мітчелл окреслив стратегію адміністрації президента США Дональда Трампа щодо Європи.

Україна та Грузія є членами Заходу і історично, і через вибір їхніх народів

«Ми маємо сприймати Захід як спільноту демократичних країн, які об'єднані історією, культурою та спільними жертвами. Деякі його члени – це старі демократії, а деякі – ні. Деякі є членами ЄС чи НАТО, а інші – ні. Деякі слабкі, а деякі сильні. Деякі географічно захищені, інші ж мають вразливу позицію. Україна та Грузія є членами Заходу і історично, і через вибір їхніх народів. Британія залишиться у серці Заходу і після «Брекзиту». Суть у тому, що необхідний об'єднавчий принцип, а не лише інституції. Інституції – це засіб, а не мета», – заявив Мітчелл.

У травні Мітчелл відвідав Україну із офіційним візитом.

Під час промови Мітчелл наголосив, що США будуть посилювати санкції щодо Росії у відповідь на її агресію, доки президент Росії Володимир Путін не обере інший шлях.

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Мітчелл також звернув увагу на підтримку Америкою створення незалежного антикорупційного суду в Україні в одному ряду із підтримкою реформ в Україні з боку США та продажу офіційному Києву летальних американських озброєнь.

Мітчелл також наголосив, що Китай та Росія націлені на розкол США.

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