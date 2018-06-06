Спершу Росія мусить змінити поведінку – генсекретар НАТО на заклик уряду Італії послабити санкції

Генеральний секретар НАТО привітав Джузеппе Конте з призначенням на посаду прем’єр-міністра Італії. Єнс Столтенберґ підкреслив: «Італія є цінним союзником, який відданий справі. Італія робить великий внесок до нашої спільної безпеки». Він нагадав також, що в рамках посилення південних рубежів НАТО альянс планує розмістити спостережні безпілотники на італійській базі в Сицилії.

Економічні санкції є важливими, адже вони надсилають чіткий сигнал: те, що зробила Росія в Україні, має тягти за собою наслідки, і Росія має змінити поведінку перед тим, як санкції буде знято

Водночас, коментуючи заклик нового прем’єр-міністра Італії послабити економічні санкції проти Росії, Столтенберґ наголосив на своїй підтримці економічних санкцій.

«Я вважаю, що економічні санкції є важливими, адже вони надсилають чіткий сигнал: те, що зробила Росія в Україні, має тягти за собою наслідки, і Росія має змінити поведінку перед тим, як санкції буде знято», – заявив Столтенберґ.

Він нагадав, що НАТО дотримується подвійної стратегії стосовно Росії, а саме «потужне стримування і оборона, поєднані з політичним діалогом».

«Ми не прагнемо ізоляції Росії – вона є нашим сусідом, – наголосив посадовець. – Ми нещодавно проводили Раду Росії та НАТО, де обговорювали питання України, прозорість у військовій сфері та багато інших питань».

Протягом свого першого виступу в парламенті новопризначений прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте наголосив, що його уряд намагатиметься поновити взаємодію з Росією: «Ми підтримуватимемо більшу відкритість стосовно Росії».

«Росія посилила свою роль у міжнародній спільноті протягом останніх років у різних геополітичних кризах, – відзначив Конте. – Ми підтримуватимемо перегляд санкцій, починаючи з тих, які шкодять громадянському суспільству Росії».

Така заява італійського політика засмутила і деяких аналітиків. «Винагороджувати авантюризм – небезпечно + нерозумно» – так відреагував на заяви Конте дослідник російської організованої злочинності Марк Ґалеотті.

«Дуже депресивно, – написав Ґалеотті у твітері. – Новий прем’єр-міністр Італії Конте закликає переглянути санкції проти «Росії, яка зміцнила свою роль у міжнародній спільноті протягом останніх років у різних геополітичних кризах» – саме так, шляхом збурення, ескалації та втручання до них. Винагороджувати авантюризм – небезпечно + нерозумно», – наголосив аналітик.