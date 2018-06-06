Франція: швидке скасування санкцій проти Росії неможливе

Франція виступає проти швидкого скасування європейських санкцій, запроваджених проти Росії через її агресію в Україні. Про це 6 червня заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, коментуючи заяви новопризначеного прем’єр-міністра Італії.

«Коли ми досягнемо прогресу (в розв’язанні збройного конфлікту на Донбасі – ред.), то зможемо розпочати ставити питання про санкції, і саме це ми розповімо Італії», – сказав міністр французькій радіостанції «Європа-1».

Раніше 6 червня на слова Джузеппе Конте відреагував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. Він наголосив, що «перед тим, як скасувати ці санкції, Росія повинна змінити свою поведінку».

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Новий прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте під час свого першого виступу в парламенті 5 червня закликав до перегляду санкцій, запроваджених Заходом проти Росії, зокрема, через агресію Москви проти України. Він наголосив, що його уряд буде «підтримувати політику відкритості щодо Росії… та наполягати на перегляді системи санкцій».