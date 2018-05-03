Кібербезпека в Україні: чому Вашингтон різко збільшив допомогу Києву

Подвоєння допомоги США Україні для посилення кібербезпеки може бути пов’язане з тим, що сам Вашингтон зазнав атаки під час виборів, припускає економіст Ілля Несходовський. Політолог Микола Бєлєсков також цього не виключає, проте підкреслює: українська влада повинна бути готова до того, що допомога від Штатів буде поступово скорочуватись, і вчитись обходитись без неї.

У зв’язку з подвоєнням допомоги США на посилення кібербезпеки України заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков згадує, що Штати підтримали заяву Великої Британії про причетність Росії до вірусу NotPetya.

Україна є об’єктом кібератак Росії, США отримали неоціненні уроки в цій сфері

«Це можна вважати такою собі платою за те, що, по суті, Україна стала одним з майданчиків у зв’язку з тим, що вона є об’єктом кібератак Росії, і США отримали неоціненні уроки в цій сфері. Звичайно, збільшення допомоги вдвічі є новиною, а так, наскільки я розумію, з питань безпеки, російської агресії загалом, миротворчої місії між США та Україною є повний консенсус», – міркує Бєлєсков в ефірі програми Радіо Свобода «Ранкова Свобода».

Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський пов’язує таку допомогу з втручанням Росії у вибори США.

Для них демократія – це така священна корова. І Росія це порушила

«Для них демократія, свобода вибору – це така священна корова, яку не можна чіпати. І Росія це порушила. Тому я думаю, що санкції будуть продовжуватись і посилюватись. Які саме санкції будуть застосовані? Буде продовжувати розширюватись коло осіб, проти яких будуть обмеження щодо руху коштів, капіталів, використання активів, можливості купівлі-продажу. Будуть застосовуватись санкції до підприємств, які причетні до анексії та ведення військових дій», – вважає він.

Наразі в Києві з візитом перебуває помічник держсекратря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл. Експерт з міжнародних відносин Вадим Хомаха вважає, що візит Мітчелла в Україну – це своєрідна розвідувальна місія.

Мітчелл намагається з’ясувати, хто такий президент Порошенко

«Я вважаю, що йде промацування того, хто може бути наступним президентом (України – ред.). Я вважаю, що однією з головних зустрічей, яка буде тут, це буде зустріч з Юлією Володимирівною Тимошенко, з Бойко, безумовно. Можливо, з Ляшком. Він (Мітчелл – ред.) намагається з’ясувати для себе, хто такий президент Порошенко, на чию користь він грає», – стверджує Хомаха.

Натомість Микола Бєлєсков впевнений, що Вашингтон не робитиме ставок на конкретних людей під час наступних виборів.

Американці вже неодноразово обпікались, коли ставили на ту чи іншу особу

«Американці мають дуже великий досвід, і вони вже неодноразово обпікались, коли ставили на ту чи іншу особу, вірили обіцянкам. Тому, скажемо так, звичайно, на сьогоднішній момент їх одними порожніми обіцянками набагато важче переконати, ніж це було навіть десять років тому. Звичайно, зараз більше скептицизму буде до будь-якого кандидата, зважаючи на те, що більшість із них вже давно в політиці», – каже він.

Політолог негативно відгукується про тенденцію серед українських політиків шукати підтримки в Штатах.

Серед українських політиків це фіксує несамодостатність мислення, недержавність мислення

«Коли внутрішні українські розборки в політиці переносяться до Вашингтона, це, звичайно, створює далеко не найкращий імідж для України. Тому ні, звичайно, серед українських політиків це фактично фіксує несамодостатність мислення, недержавність мислення, коли ми вважаємо, що поїдемо у фігуральний Вашингтон за фігуральним ярликом, а не будемо працювати тут заради того, щоб зробити цю державу справді конкурентоспроможною», – пояснює він.

Ілля Несходовський теж не вважає, що американська адміністрація має фаворитів в українській політиці.

Для США взагалі все одно, хто буде президентом

«Для нас особистість стає на першому місці, а не сама політика. Для США взагалі все одно, хто буде президентом. Головне, щоб політика цієї нової людини була в інтересах США. Вони інакше мислять. Тому, в принципі, вони зустрічають цих людей – це не якісь оглядини чи розвідка, це питання виключно зустрічі з людьми, які впливають на політику», – впевнений експерт.

Микола Бєлєсков не виключає, що підтримка української кібербезпеки може бути пов’язана з прийдешніми виборами.

В 2014 році були спроби втручання, коли йшов підрахунок

«Відповідні гроші можуть бути спрямовані на посилення відповідних систем, щоб не було втручання саме в електронний процес. Вони можуть піти на ширше коло питань, але, звичайно, можуть піти і на захист наших кіберсистем, оскільки, якщо згадати, в 2014 році були спроби втручання, коли йшов підрахунок», – додає він.

Однак експерт зазначає, що розраховувати лише на американську допомогу – неконструктивна позиція.

В американців є очікування, що ви швидко проводите зміни і від нас не будете залежати

«Не лише в кіберсфері, а й в інших сферах, в економіці тій же самій в нас є постійне очікування допомоги, а в американців є очікування того, що ви швидко проводите зміни, сюди заходить приватний капітал, і ви вже від нас не будете залежати. Тут питання в тому, щоб були відповідні очікування і не було самообману, що допомога і далі буде збільшуватись», – застерігає він.

Ілля Несходовський передбачає, що в разі відсутності реформ, протидії корупції та ефективних кроків з подолання внутрішньоукраїнських проблем риторика США щодо Києва може бути жорсткішою.

Трамп, на відміну від Обами, словам не вірить

«Трамп, на відміну від Обами, словам не вірить, він буде достатньо жорстким. Він вже заявляв про скорочення допомоги в цьому напрямку. Я думаю, що якщо не буде переконливих меседжів, які будуть донесені, або вони будуть стосуватися того, що уряд і взагалі влада в Україні не діють так, щоб в Україні відбулася демократія, демократичні інституції, боротьба з корупцією і так далі, то в даному випадку можуть бути достатньо жорсткі кроки щодо України з боку США», – передбачає він.

Проте експерт уточнює, що США навряд чи припинить військову підтримку Україну в її протистоянні з Росією.

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