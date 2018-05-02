США подвоять фінансову допомогу Україні на посилення її кібербезпеки – Держдепартамент

Сполучені Штати Америки подвоять розмір фінансової допомоги Україні на посилення її кібербезпеки з 5 до 10 мільйонів доларів, повідомив помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Уесс Мітчелл після зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Києві.

«Ми обговорили питання кібербезпеки. І я з гордістю можу оголосити, що ми подвоюємо розмір допомоги в цьому напрямку – зміцненні кібербезпки – з 5 мільйонів доларів до 10 мільйонів», – розповів Мітчелл.

Палата представників Конгресу США 404 голосами 7 лютого схвалила законопроект про підтримку кібербезпеки України в умовах російської агресії. Наприкінці лютого проект закону внесли до Сенату. Для набрання чинності документ має бути підтриманий верхньою палатою Конгресу США і підписаний президентом.

5 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон про основні засади забезпечення кібербезпеки України. Він визначає основні об’єкти кіберзахисту, які в сукупності складають критичну інфраструктуру, принципи забезпечення кібербезпеки і нацсистему кібербезпеки. 7 листопада документ підписав президент України Петро Порошенко. Закон набере чинності 9 травня 2018 року.

2 лютого в Києві відкрили Центр реагування на кіберзагрози (Cyber Threat Response Centre).