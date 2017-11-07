Президент України Петро Порошенко підписав закон про основні засади забезпечення кібербезпеки України.

У законі враховано низку пропозицій експертів НАТО і Євросоюзу, додають в Адміністрації президента.

Схвалений Верховною Радою 5 жовтня закон визначає основні об’єкти кіберзахисту, які в сукупності складають критичну інфраструктуру, принципи забезпечення кібербезпеки і нацсистему кібербезпеки.

Наприкінці вересня посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Сполучені Штати нададуть Україні понад 5 мільйонів доларів в рамках нової допомоги в сфері кібербезпеки.

27 червня в Україні сталася масштабна хакерська атака, яка вразила комп’ютери уряду, банків, підприємств. Про кібератаки повідомили і в інших країнах.

Служба безпеки України 1 липня заявила про причетність російських спецслужб до атаки комп’ютерного вірусу Petya.A. За даними СБУ, зараження комп’ютерних систем відбувалося в декілька етапів напередодні Дня Конституції України через використання прикладного бухгалтерського програмного забезпечення.