Радіо Свобода Daily: Україна синхронізувала санкції проти Росії зі США та ЄС

Санкції проти Росії

Рада національної безпеки та оборони України запровадила нові санкції проти Росії та розширила старі. У відомстві зазначили, що санкції запроваджуються проти юридичних і фізичних осіб, які «пов'язані з російською агресією проти України, а також щодо яких було застосовано відповідні рішення урядами США та країн Євросоюзу.

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Незалежність церкви – «важлива складова перемоги над агресором», заявив у Європарламенті глава УПЦ Київського патріархату Філарет.

Американський штат Нью-Йорк ухвалив резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом.

Одного з підозрюваних у нападі на Найєма суд відправив під домашній арешт.

Квітень виявився найтеплішим у Києві з 1881 року. Середня місячна температура в столиці склала +13,1°С.

Лондон готує скасування анонімності власників компаній у британських «офшорах».

Протести у Вірменії

Вірменський опозиційний лідер Нікол Пашинян закликав своїх прихильників «взяти паузу і відпочити» через те, що партія влади готова підтримати кандидата у прем’єри, якого висуне третина парламенту. Завтра Пашинян працюватиме в Національних зборах із питання висунення своєї кандидатури. Однак він попросив своїх прихильників стежити за його сторінкою у Facebook на випадок, якщо знадобиться відновити акції громадянської непокори. Голосування щодо призначення нового прем'єр-міністра Вірменії може відбутися 8 травня – на цей день призначено спеціальне засідання парламенту.

2 травня через те, що напередодні більшість у парламенті проголосувала проти обрання Нікола Пашиняна на посаду прем’єр-міністра, в Єревані були перекриті дороги, заблоковане метро і входи до низки урядових будівель.Як це було – читайте за лінком.

«Мати Ізраїлю» з Києва

Маленька киянка з єврейської родини, налякана погромом; молода американська вчителька, яка обрала політичну стезю; провідний політик, чий підпис (серед 37 інших) стоїть під декларацією Незалежності Ізраїлю; міністр закордонних справ та прем’єр-міністр Ізраїлю – це все одна людина, Ґолда Меїр. Її також називали «матір’ю Ізраїлю» та «киянкою, котра стала міфом», «залізною жінкою». Власне, для багатьох жінок вона стала взірцем, як можна досягти успіху і світового визнання у «чоловічому» світі політиків. Сьогодні, 3 травня, світ відзначає 120-річчя від дня народження Ґолди Меїр.

​Драйв, вітер і собача будка: маріупольський «ГогольFest»

​«У мене з'явилося вражаюче відчуття, що в Маріуполі більше надії, більше драйву, ніж у Києві. Напевне, тому що лінія фронту близько», – такі враження у засновника фестивалю «ГогольFest» Влада Троїцького від міста металургів. 20 театральних проектів у п'яти локаціях, концерти у міському саду та Будинку культури металургів, от тільки дістатися туди було справжнім квестом. «Маріуполь може стати символом сучасного українського Донбасу» – припустив за місяць до фестивалю Троїцький. Що ж із того вийшло – у подіях і обличчях, що потрапили в об'єктив Радіо Свобода за 5 днів.

Не забувайте, прикраса кожного міста і місця – люди! ​

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