Американський штат Нью-Йорк ухвалив резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом – посольство

Американський штат Нью-Йорк ухвалив резолюцію, яка визнає Голодомор в Україні геноцидом, повідомило посольство України в США.

«Сенат та Асамблея штату Нью-Йорк ухвалили спільну резолюцію до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні, яка визнає цю трагедію геноцидом українського народу», – заявили в посольстві.

Загалом у США дев’ять штатів визнали Голодомор геноцидом: Вашингтон, Вісконсин, Іллінойс, Массачусетс, Мічиган, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Орегон та Пенсильванія.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.