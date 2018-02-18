Законопроект про визнання Голодомору геноцидом у Кнесеті: які шанси на ухвалення?

Київ – Депутат ізраїльського Кнесету Акрам Хасон представив на розгляд парламенту проект закону з визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українців. Перш ніж опинитися у залі Кнесету для голосування, документ має пройти читання у комісіях та розгляд на засіданнях парламентських фракцій. В Україні експерти вважають позитивом уже сам факт появи такого законопроекту, хоча й висловлюють сумніви щодо шансів на його ухвалення.

Голодомор було сплановано «радянською владою», щоб «нанести удар по українській нації та українській національній ідентичності», ідеться у законопроекті, який підготував Акрам Хасон. У грудні минулого року він відвідав Україну у складі делегації Кнесету і був вражений побаченим у музеї Голодомору в Києві, повідомили ізраїльським ЗМІ помічники Хасона.

На сьогодні, як зазначає історик і правозахисник В’ячеслав Лихачов, цей документ тільки починає «жити у Кнесеті»: його має затвердити юридична комісія, узгодити коаліційна рада і так далі. В результаті немає жодних гарантій, що законопроект буде після цього винесений на голосування в сесійну залу Кнесету, визнає експерт. Адже наразі поява законопроекту про визнання Голодомору геноцидом Українців уже викликала спротив Росії, з якою в Ізраїлі сваритися або конфліктувати не готові, зауважив фахівець.

Розгляд закону про Голодомор погіршить відносини з Росією, які є для ізраїльтян важливими з точки зору присутності російських військових у Сирії

«У Кнесеті існує певна традиція щодо таких проектів, і це стосується не лише України: так, парламентарі свого часу провалили законопроект, який би визнав геноцид вірмен, оскільки Ізраїль не мав наміру загострювати і без того доволі складні стосунки з Туреччиною. А розгляд закону про Голодомор, вочевидь, погіршить відносини з Росією, які є для ізраїльтян важливими з точки зору присутності російських військових у Сирії. Тому, на думку багатьох ізраїльських політиків, загострювати їх нераціонально», – зауважив Лихачов в інтерв’ю для Радіо Свобода.

До того ж, положення законопроекту про визнання Голодомору геноцидом може не відповідати окремим положенням діючого закону Ізраїлю про геноцид, каже Лихачов.

Для Ізраїлю дуже важливе особливе місце Голокосту в міжнародній юридичній системі

«Для Ізраїлю дуже важливе особливе місце Голокосту в міжнародній юридичній системі. З точки зору Ізраїлю, це був єдиний справжній геноцид, спрямований на тотальне цілковите знищення нації, та який не можна порівнювати з трагедіями інших народів. Так, трагедії інших народів, включно з Голодомором українців, також були жахливими, але ніколи не сягнули такого масштабу і такого рівня, як спроба остаточно знищити єврейський народ, – так міркують в Ізраїлі», – зазначає правозахисник.

Київський історик і публіцист Олександр Палій додає: єврейський народ, який пережив Голокост, з більшим розумінням може поставитися до історичних катаклізмів і трагедій, які спіткали українців. До того ж, якщо врахувати вплив єврейської діаспори у країнах Заходу, навіть факт реєстрації законопроекту про визнання Голодомору геноцидом є позитивним кроком, упевнений експерт.

«Враховуючи вплив єврейських громад у США, в інших державах, навіть факт появи такого законопроекту – вже позитив: це збільшить, сказати б, присутність України у політичному та інформаційному полі в Ізраїлі і в інших країнах. Розголос може бути доволі сильним», – наголосив Палій у розмові з Радіо Свобода.

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Публіцист і дипломат Юрій Щербак, який працював на посаді посла України в Ізраїлі, назвав кроком уперед» появу цього законопроекту, хоча і сумнівається у перспективі його ухвалення.

Ізраїль перебуває під великим впливом Росії, яка їм не дозволить визнати Голодомор геноцидом

«Я думаю, що вони (депутати Кнесету – ред.) його не приймуть, тому що їхня позиція однозначна – що був лише Голокост єврейського народу, а Голодомор – це, звичайно, злочин, але не геноцид. І я маю великі сумніви, що ця позиція змінилася, але був би дуже радий, якщо б це було так. Тим паче, Ізраїль перебуває під великим впливом Росії, яка їм не дозволить визнати Голодомор геноцидом», – зауважив Щербак на шпальтах газети «День».

​Законопроект Хасона – не перша спроба визнати Голодомор геноцидом

Реєстрація у Кнесеті у лютому цього року законопроекту, за яким Голодомор має бути визнаним геноцидом українців – це не перша спроба зробити такий крок на законодавчому рівні в Ізраїлі. Ще у 2016 році громадські діячі України передали до Кнесету звернення з проханням визнати Голодомор геноцидом. І у листопаді 2016 року у Кнесеті була зареєстрована відповідна резолюція, але її розгляд був перенесений.

Тоді в ефірі Радіо Свобода Голова асоціації єврейських громад та організацій України («ВААД-Україна») Йосип Зісельс зауважив: Україна має підготувати суспільну думку в Ізраїлі.

«Для позитивного рішення Кнесету українські політики, дипломати, громадські активісти повинні системно працювати з ізраїльськими колегами, роз’яснюючи останнім сутність Голодомору», – наголосив Зісельс.

У листопаді минулого року президент України Петро Порошенко запропонував ухвалити закон про відповідальність за невизнання Голодомору й Голокосту, назвавши їх «безпрецедентно великими трагедіями».

На сьогодні на законодавчому рівні Голодомор визнали геноцидом українського народу 24 держави світу.