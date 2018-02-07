Російський дипломат застеріг Ізраїль щодо визнання Голодомору в Україні геноцидом

Російський дипломат застеріг Ізраїль щодо запропонованого законопроекту про офіційне визнання Голодомору в Україні геноцидом.

«Це не найкращий час, щоб обговорювати цю пропозицію», – сказав в коментарі місцевому радіо заступник російського посла в Тель-Авіві Леонід Фролов, повідомляє агенція Reuters.

«Це буде погано. Це буде неправильний крок», – додав він.

Напередодні на розгляд парламенту Ізраїлю (Кнесету) подали законопроект про визнання українського Голодомору геноцидом. Документ подав парламентар центристської партії, що входить до правлячої коаліції, очолюваної прем'єром Беньяміном Нетаньягу. Законопроектом також пропонується оголосити 6 грудня «Днем пам’яті українського геноциду» в Ізраїлі.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Геноцид десятиріччями заперечували в Радянському Союзі. Росія є правонаступницею СРСР.

24 країни світу визнали Голодомор в Україні геноцидом.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить 3 мільйони 941 тисячу осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі.