У парламенті Швеції вперше вшанували пам’ять жертв Голодомору – посольство

29 листопада в парламенті Швеції вперше вшанували пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років, повідомляє прес-служба посольства України в Швеції.

«Захід... був організований за безпосереднього сприяння Міжпарламентської групи дружби між Риксдагом Швеції і Верховною Радою України… Гостям заходу продемонстрували світлини з архівів Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Пшеничного, очевидців трагічних подій в Україні в 1932-1933 роках, матеріали Українського інституту національної пам’яті», – йдеться в повідомленні.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить 3 мільйони 941 тисячу осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі.