У Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду

Група позафракційних народних депутатів зареєструвала проект закону, яким пропонує запровадити кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, законопроект №7343 запропонували народні депутати Юрій Левченко, Андрій Іллєнко, Михайло Головко, Олег Осуховський (представники всеукраїнського об’єднання «Свобода»).

Депутати пропонують доповнити Кримінальний кодекс України статтею 442 (1), згідно з якою за публічне заперечення голодомору 1932-1933 років в Україні як геноциду українського народу передбачене покарання у вигляду штрафу у 3-10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 гривень) або позбавленням волі терміном до п’яти років.

Автори документу пропонують за повторні такі дії або якщо вони здійснені службовими особами карати позбавленням волі терміном до п’яти років без альтернативи штрафу.

Цього року 25 листопада, у день вшанування жертв Голодомору, президент України Петро Порошенко запропонував ухвалити закон про відповідальність за невизнання Голодомору і Голокосту.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить 3 мільйони 941 тисячу осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі.