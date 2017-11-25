Порошенко пропонує запровадити відповідальність за невизнання Голодомору і Голокосту

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Президент України Петро Порошенко виступає за схвалення закону про відповідальність за невизнання Голодомору і Голокосту.
«Думаю, настав час і нам самим ухвалити закон про відповідальність за невизнання цих двох безпрецедентно жахливих трагедій (Голодомору і Голокосту – ред.)», – сказав він в Києві під час вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні.
Порошенко також висловив побажання, щоб у Росії нова еліта теж визнала Голодомор геноцидом.
«Або хоча б покаялася за нього», – сказав він.
В суботу, 25 листопада, в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів, в результаті яких загинули мільйони людей. Упродовж дня відбуватимуться жалобні заходи по всій території України.
Згідно з результатами опитування, проведеного cоцгрупою «Рейтинг» у вересні цього року, 77% громадян України вважають Голодомор 1932–33 років геноцидом українського народу, не погодились з такою думкою 13% респондентів.
У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.
Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить 3 мільйони 941 тисячу осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі.
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