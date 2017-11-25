Порошенко пропонує запровадити відповідальність за невизнання Голодомору і Голокосту

Президент України Петро Порошенко виступає за схвалення закону про відповідальність за невизнання Голодомору і Голокосту.

«Думаю, настав час і нам самим ухвалити закон про відповідальність за невизнання цих двох безпрецедентно жахливих трагедій (Голодомору і Голокосту – ред.)», – сказав він в Києві під час вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні.

Порошенко також висловив побажання, щоб у Росії нова еліта теж визнала Голодомор геноцидом.

«Або хоча б покаялася за нього», – сказав він.

В суботу, 25 листопада, в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів, в результаті яких загинули мільйони людей. Упродовж дня відбуватимуться жалобні заходи по всій території України.

Згідно з результатами опитування, проведеного cоцгрупою «Рейтинг» у вересні цього року, 77% громадян України вважають Голодомор 1932–33 років геноцидом українського народу, не погодились з такою думкою 13% респондентів.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить 3 мільйони 941 тисячу осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі.