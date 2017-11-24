«Він завжди ховав скриньку з хлібом і салом під подушкою» – Ірма Вітовська про дідуся, який вижив під час Голодомору

Вікторія Слобода

У Національному університеті імені Тараса Шевченка відбулась благодійно-просвітницька акція до Дня пам’яті жертв Голодомору «Свічка пам’яті», організаторами якої є мистецька агенція «Територія А», КНУ та Інститут національної пам’яті. Під час акції волонтери заходу збирали гроші на потреби хоспісу для літніх людей із Донбасу.

​В актовій залі університету помалу збираються люди: молодь заходить групами – вони тут в більшості, тільки де-не-де сидять старші. На екрані проектують фотографій періоду Голодомору. На сцені з обох боків стоять снопи, на трьох українських рушниках – свіжі хлібини.

Благодійну акцію відкриває хор богословської академії з піснею «Отче наш». Публіка підіймається на ноги.

Міністр культури Євген Нищук починає офіційну промову рядками Миколи Вінграновського «Ні! Цей народ із крові і землі. Я не віддам нікому і нізащо!..». Він позитивно реагує на те, що в залі присутні багато студентів.

Майже 20 років тому запропонували прийти до Михайлівської площі, де був встановлений перший знак, і почати запалювати лампадки. Всі ті роки ми боролися за те, щоб було визнання Голодомору геноцидом в Україні і в світі

І ділиться власною історією про першу акцію вшанування жертв Голодомору: «В студентські роки, майже 20 років тому, я взяв участь в одному флеш-мобі. Тоді запропонували прийти до Михайлівської площі, де був встановлений перший знак, і почати запалювати лампадки. Тоді їх скуповували у всіх магазинах, які були у Києві. Їх було мало. Наступні роки ми замовляли в інших країнах, щоб нам вистачило викласти слоган, який тоді зародився – «Світ – визнає, Україна – пам’ятає». Всі ті роки ми боролися за те, щоб було визнання Голодомору геноцидом в Україні і в світі».

Міністр сказав, що в тих країн, які досі не визнають Голодомор геноцидом, «немає серця» – адже є багато очевидців, фотографій, документів, які доводять, що українці пережили страшну трагедію, яка була спрямована на знищення цілого народу. Євген Нищук закликав учасників акції вшанувати жертв Голодомору хвилиною мовчання.

Підтримати акцію можна через інтернет

Для української актриси Ірми Вітовської листопадові події – особливі, тому що брала участь у Помаранчевій революції та Революції гідності. Також Голодомор не оминув родину Ірми. Історію дідуся, який вижив під час геноциду, актриса дізналася в першому класі. В його сім’ї загинули три брати і сестра.

Дідусь боявся розповідати про Голодомор. Він завжди ховав скриньку з хлібом і салом під подушкою. І тільки перед смертю він розказав історію своєї родини

«Дідусь боявся розповідати про Голодомор. Він завжди ховав скриньку з хлібом і салом під подушкою. І тільки перед смертю він розказав історію своєї родини», – ділиться спогадами Ірма Вітовська.

Мета цьогорічної акції «Свічка пам’яті» – зібрати гроші для хоспісу для літніх людей, переселенців із Донбасу. «Ми побачили в інтернеті їхнє прохання про допомогу і тут же відгукнулися, – розповідає співорганізаторка акції Анжеліка Рудницька. – Наші благодійні зусилля будуть для них. Якщо хтось захоче долучитися, то ви можете це зробити через «Свічку пам’яті» в інтернеті».

Із запаленими свічками та піснею діти з колективів «Правиця» та «Зернятко» завершили захід.

25 листопада о 16:00 біля меморіалу жертв Голодомору відбудеться акція вшанування всіх, хто загинув під час геноциду.