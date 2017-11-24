У Дніпрі презентують маловідомі архівні документи про Голодомор 1932-1933 років

У п’ятницю в Дніпрі в приміщенні облдержадміністрації відкрили виставку архівних документів 1932-33 років про Голодомор в Україні.

Виставка, присвячена подіям 85-річної давнини, містить оригінали та фотокопії архівних документів, які розповідають про голод в регіоні, його передумови, спротив селянства та його наслідки. Є серед них маловідомі і рідкісні. В експозиції також газетні публікації, фотографії, плакати тих років, а також офіційні документи – директиви керівних органів ЦВК і РНК СРСР влади СРСР і УРСР, які стосуються Дніпропетровщини, вказівки про посилення репресій при виконанні намічених планів заготівлі продовольства.

За даними з матеріалів виставки, селяни Дніпропетровщини чинили опір хлібозаготівлям. Зокрема, у 1932 році відбулось Павлоградське антирадянське повстання – стихійний виступ селян проти грабіжницьких хлібозаготівель. Повстання було придушене силовими структурами, були заарештовані більш ніж сотня учасників.

На стендах також – «чорні дошки», оприлюднені в обласній газеті, інформаційні повідомлення партійних та радянських органів, де викладені факти голодування та голодної смерті серед населення.

«Надмірні хлібозаготівлі розпочались у 1931-му. Проте це було справжнє хлібозабирання, людям не лишалося нічого. Коли цей процес досяг апогею, з’явився закон «про п’ять колосків, – сказав голова обласного Товариства політв’язнів та репресованих Іван Дремлюга.

Виставку експонуватимуть до кінця листопада.

За даними істориків, Дніпропетровська область є однією з тих областей, які найбільше постраждали від Голодомору 1932-33 років. З усієї кількості зареєстрованих смертей в Україні на Дніпропетровщину припадає 70% випадків.

До Книги пам’яті жертв Голодомору на Дніпропетровщині зібрали імена понад 65 тисяч загиблих жителів, однак цей перелік далеко не повний, кажуть історики.

У передостанню суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору.