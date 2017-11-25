(Друкуємо мовою оригіналу)

Как устраивали Голодомор на Донбассе, можно воочию увидеть на редких фото. В Покровском историческом музее выставлены уникальные снимки Марка Зализняка, фотографа-любителя из села Сергеевка Покровского района Донецкой области. На кадрах, снятых Зализняком, запечатлелись страшные страницы украинской истории: раскулачивание, коллективизация и Голодомор. Все это происходит на станции Удачное Покровского (тогда – Красноармейского) района Донетчины. Кто на них? И как удалось этому человеку снять то, что советская власть – скрывала?

Амбар, целиком погруженный на подводу. Семья, у которой забирают имущество. Люди, выкапывающие картошку в мёрзлой земле. На снимках Марка Зализняка – обычные селяне Донбасса. Когда их раскулачивали, люди знали, что это – даже не всегда зажиточные хозяева, а люди среднего достатка, говорит старший научный сотрудник Покровского музея Марина Корниенко.

Зализняк смог заснять Голодомор на Донбассе по разрешению НКВД. Так благодаря его фотографиям сохранились исторические кадры, рассказывает Марина Корниенко.

«Тайком делать эти фотографии было бы невозможно, нужно было разрешение. Поэтому ему предложили сначала быть фотографом НКВД, но он отказался, пошёл работать на завод. Но к нему приходил милиционер, когда нужно было зафиксировать какое-то событие, и говорил: «Бери аппарат, фотографируй нам шкурников». Он снимал с официального разрешения власти», – говорит Корниенко.

О многом можно узнать и из дневников Зализняка, в которых фотограф детально описывал все события.

«У нас в экспозиции есть фотография, которая называется «раскулачивание Алексея Дубины». Вот что Зализняк пишет в своём дневнике: «Когда раскулачили Алексея Дубину, то взяли целый амбар, поставили на 6 саней и решили переправить в колхоз «Страна Советов». Когда я это увидел, то схватил фотоаппарат и побежал за ним, – так пишет Марко Никитович. – Я чувствовал, что может произойти что-то непредсказуемое». Так и произошло: по дороге этот амбар развалился, и до села довезли только кучку дров. А мы видим на фото, когда этот амбар ещё цел и стоит на подводе», – рассказывает Марина Корниенко.

О другом фото – «Сбор колосков. Преступление № 1» – Зализняк в своём дневнике пишет, что за сбор колосков в поле можно было получить 8 лет. Когда он пас коней, то увидел мышиные норы в поле. Из этих нор Марк Зализняк насобирал подводу зерна. Когда он привёз это всё в колхозный двор, то спросил у главы колхоза, что делать с этим зерном – тот сказал забрать зерно домой. После этого уже половина села Удачного начала собирать зерно в мышиных норах на полях.

Однажды Марка Зализняка чуть не осудили

«Влезли на пасеку, мёд украли. А к деду потом пришли, даже грубу разобрали, думали, что это он спрятал», – вспоминает внук Марка Зализняка Николай Свичкарь. Тогда Марк Зализняк присматривал за колхозной пасекой, но во времена голода сильно заболел, тогда его пасеку и обворовали.

«Деда хотели судить, забрали куда-то в Красноармейск, там закрыли». Вину доказать не смогли, и Марк Зализняк продолжил снимать.

«На Донетчине вымирали целые сёла, и на их место привозили людей из других городов. Это были россияне. Что самое интересное, их снабжали продовольственными пайками, давали несколько центнеров овощей, зерна, чтобы они обосновались», – говорит Марина Корниенко.

Во время Голодомора 1932–1933 годов смертность на Донбассе в 4 раза превышала рождаемость. В некоторых районах Украины смертность превысила рождаемость в 12 раз.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)