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27 Грудень 2017, Київ 14:36
Фотогалереї

Фотогалерея: Забутий фотограф радянського Узбекистану

У часи, коли Центральна Азія переживала зміни під радянською владою, одна людина зробила чудовий звіт про життя в Узбецькій РСР – перш ніж її позбавили кар’єри і довели до життєвої трагедії.

У часи, коли Центральна Азія переживала зміни під радянською владою, одна людина зробила чудовий звіт про життя в Узбецькій РСР – перш ніж її позбавили кар’єри і довели до життєвої трагедії.
Мітинг робітників у дворі текстильної фабрики в Ташкенті. Від 1925 до 1949 року фотограф Макс Пенсон документував життя в радянському Узбекистані &nbsp;
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Мітинг робітників у дворі текстильної фабрики в Ташкенті. Від 1925 до 1949 року фотограф Макс Пенсон документував життя в радянському Узбекистані
 

Макс Пенсон фотографується для портрету. Фотограф народився в сучасній Білорусі 1893 року, але через антисемітські настрої після початку Першої світової війни втік і поселився в сучасному Узбекистані
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Макс Пенсон фотографується для портрету. Фотограф народився в сучасній Білорусі 1893 року, але через антисемітські настрої після початку Першої світової війни втік і поселився в сучасному Узбекистані

Дівчата у шкільному класі в Ташкенті. Пенсон почав нове життя в Центральній Азії, викладаючи малювання у школі
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Дівчата у шкільному класі в Ташкенті. Пенсон почав нове життя в Центральній Азії, викладаючи малювання у школі

Одна з перших фотографій Пенсона: жінки в бурках підбадьорюють бігуна. Після того, як молодого переселенця за добру роботу нагородили фотоапаратом, він відразу кинувся у фотографування
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Одна з перших фотографій Пенсона: жінки в бурках підбадьорюють бігуна. Після того, як молодого переселенця за добру роботу нагородили фотоапаратом, він відразу кинувся у фотографування

Жінка позує на тлі традиційного узбецького гаптування. Невдовзі Пенсона взяли на роботу в газету &laquo;Правда Востока&raquo;, і він знімав і пропагандистські фото, і повсякденне життя
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Жінка позує на тлі традиційного узбецького гаптування. Невдовзі Пенсона взяли на роботу в газету «Правда Востока», і він знімав і пропагандистські фото, і повсякденне життя

Портрет залізничника. Розповідають, що Пенсон вирішив собі знімати по фотоплівці на день
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Портрет залізничника. Розповідають, що Пенсон вирішив собі знімати по фотоплівці на день

Двоє старих євреїв у Бухарі. Більшість праць Пенсона зроблена на 35-міліметрову плівку, але деякі, серед них і це фото, зняті на великі скляні платівки
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Двоє старих євреїв у Бухарі. Більшість праць Пенсона зроблена на 35-міліметрову плівку, але деякі, серед них і це фото, зняті на великі скляні платівки

Будівництво Великого Ферганського каналу, 1939 рік. 270-кілометровий канал переспрямував води річки Сирдар&rsquo;ї до бавовняних плантацій Ферганскої долини на півдні Узбекистану. Успішне будівництво цього каналу надихнуло на масове переспрямування річок у регіоні, яке призвело до екологічної катастрофи і пересихання Аральського моря
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Будівництво Великого Ферганського каналу, 1939 рік. 270-кілометровий канал переспрямував води річки Сирдар’ї до бавовняних плантацій Ферганскої долини на півдні Узбекистану. Успішне будівництво цього каналу надихнуло на масове переспрямування річок у регіоні, яке призвело до екологічної катастрофи і пересихання Аральського моря

Учитель-росіянин вчить дорослих учнів писати. Радянська влада в Узбекистані позначилася придушенням ісламу і поширенням письменності
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Учитель-росіянин вчить дорослих учнів писати. Радянська влада в Узбекистані позначилася придушенням ісламу і поширенням письменності

Жінки в бурках на вулицях Ташкента. Такі образки ставали дедалі рідкіснішими за радянської влади
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Жінки в бурках на вулицях Ташкента. Такі образки ставали дедалі рідкіснішими за радянської влади

Серйозна узбецька дівчина і твори Леніна
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Серйозна узбецька дівчина і твори Леніна

Майстерня скульптора Н.&nbsp;Красовського, 1943 рік. Цю постать шахтаря пізніше встановили в центрі Ташкента
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Майстерня скульптора Н. Красовського, 1943 рік. Цю постать шахтаря пізніше встановили в центрі Ташкента

Хлопчик зі щенятами в колгоспі
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Хлопчик зі щенятами в колгоспі

&laquo;У лікарні&raquo;: медсестра влаштовує пацієнтові лікувальний душ
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«У лікарні»: медсестра влаштовує пацієнтові лікувальний душ

Клоун кривляється спеціально для знімку Пенсона
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Клоун кривляється спеціально для знімку Пенсона

Юнаки на стадіоні, 1940 рік. Під час Другої світової війни через лави Червоної армії пройшли приблизно 1 мільйон 400 тисяч мешканців Узбекистану
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Юнаки на стадіоні, 1940 рік. Під час Другої світової війни через лави Червоної армії пройшли приблизно 1 мільйон 400 тисяч мешканців Узбекистану

&laquo;Жива емблема&raquo; радянської спортивно-патріотичної програми &laquo;Готовий до праці і оборони СРСР&raquo; на демонстрації в центрі Ташкента
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«Жива емблема» радянської спортивно-патріотичної програми «Готовий до праці і оборони СРСР» на демонстрації в центрі Ташкента

Урожай бавовни
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Урожай бавовни

Збирач бавовни на щойно зібраній купі
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Збирач бавовни на щойно зібраній купі

Канатоходець, 1940-і роки
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Канатоходець, 1940-і роки

Молоді спортсменки, 1946 рік. У часи Другої світової війни демографічний склад населення Узбекистану різко змінився, коли до Центральної Азії евакуювали деякі радянські підприємства важкої промисловості, разом із переважно російськими й українськими працівниками
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Молоді спортсменки, 1946 рік. У часи Другої світової війни демографічний склад населення Узбекистану різко змінився, коли до Центральної Азії евакуювали деякі радянські підприємства важкої промисловості, разом із переважно російськими й українськими працівниками

Акробати-силовики
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Акробати-силовики

Рядок дітей у дитсадку, початок 1940-х років
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Рядок дітей у дитсадку, початок 1940-х років

Тамара Ханум, узбецька танцівниця вірменського походження, стала першою жінкою в Узбекистані, яка виступала на публіці без ісламського вбрання
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Тамара Ханум, узбецька танцівниця вірменського походження, стала першою жінкою в Узбекистані, яка виступала на публіці без ісламського вбрання

Піонер-сурмач і діти, що марширують берегом річки
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Піонер-сурмач і діти, що марширують берегом річки

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