Київська перепічка: хто відповість за скандальну «сосисоньку»?

Київ – Держспоживслужба взялася перевіряти на предмет сексизму скандальний акаунт нібито від імені «Київської перепічки» з оголеними жінками на фото. Напередодні з відповідним зверненням виступила Уповноважений Верховної Ради з прав людини, а також, як зазначають в установі, скарги на цю кампанію надходили і від громадян. Тим часом, у соцмережах з’явились інші варіанти ребрендингу відомого столичного пиріжка з сосискою, а сам фаст-фуд взагалі заперечив, що замовляв такі послуги у будь-кого.

«Робити це краще, не виймаючи із пакетика», – йдеться під фотографією, на якій жінка без одягу прикривається смаженим пиріжком. Це – один із перших дописів на сторінці в Instagram начебто від імені «Київської перепічки» – одного із найстаріших столичних фаст-фудів, що діє у центрі міста ще з радянських часів.

Нещодавно офіс омбудсмена звернувся до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зі скаргою на цю рекламну кампанію. На думку представників Уповноваженого, вона є сексистською і укорінює соціальну нерівність жінок та чоловіків.

Тільки за цей місяць ми маємо два успішних кейси, коли за нашим таким зверненням було накладено штрафні санкції стосовно сексистської реклами

«Ми робимо це не вперше. Цього року у нас 7 ефективних реагувань, а загалом – понад 30 звернень, принаймні, поки я перебуваю на цій посаді, реагувань у різних регіонах України на сексистську рекламу. Тільки за цей місяць ми маємо два успішних кейси, коли за нашим таким зверненням було накладено штрафні санкції стосовно сексистської реклами – здається, у Полтаві і Сумах», – зауважила у коментарі Радіо Свобода представниця омбудсмена з питань рівності і недискримінації Аксана Філіпішина.

Водночас, за її словами, офіс вперше зіткнувся із кампанією саме в соцмережах, коли складно встановити авторство такої творчості.

«Тут справді є питання, наскільки це є дійсно рекламою фастфуду «Київська перепічка», який є закладом із певним брендом, чи це є фейковий такий ребрендинг і спроба використати бренд продукту», – каже представниця омбудсмана.

У Держспоживслужбі зазначають, що звернення від Уповноваженого з прав людини ще не отримували, але до них надійшла низка скарг від громадян щодо згаданої рекламної кампанії. Про це Радіо Свобода розповів голова служби Володимир Лапа.

«Вже дано доручення управлінню в Київській області провести перевірку. Якщо говорити про норми закону «Про рекламу», то у рекламі забороняється вміщувати твердження, які є дискримінаційними, зокрема, за ознаками статі, тому тут можуть бути виявлені порушення за ознаками статі. Я не хотів би випереджати результати перевірки, власне, думаю протягом тижня ми їх оприлюднимо, але те, що така перевірка буде – це факт», – запевняє він.

Пиріжок розбрату

Певний час кампанія залишалась анонімною, аж поки одна із моделей, які з’явились у проекті, Софі Пашкуаль висловила обурення його оформленням і «огидними підписами, які ніяк не проконтролюєш».

За її словами, автором кампанії є політтехнолог і засновник освітніх проектів Дмитро Раімов.

Сам Раімов це запечує. У коментарях під дописом Пашкуаль про це він зазначив: «Вчора мене запитували кілька разів, чи це не я – через те, що у проекті є фотограф, моя подруга і кілька дівчат-моделей зі школи. Куди не прийду, одразу організовую. Але цього разу – не я, на жаль».

Услід за цим на сайті «БЖ» з’явилось інтерв’ю із людьми, що називають себе авторами інстаграму перепічки.

«Нас четверо. Ми знайомі ще з дитинства, навчались в одній школі. Ніхто з нас не має стосунку до рекламних агентств. Є креатор, але вона більше щодо ідей і стилів», – сказали співрозмовники сайту.

Вони наголосили, що мали на меті зробити перепічку «арт-об’єктом, а не просто їжею», і обіцяли, що у наступних постах з’являться чоловіки (чоловік там дійсно з’явився, щоправда, в одязі) і провокації триватимуть.

Тим часом, сторінка перепічки зненацька почала «розмножуватись»: невдовзі після появи критики «голої» реклами з’явився ще один аккаунт в Instagram та Facebook – вже із вдягненими людьми на тлі міських пейзажів – під гаслом «Тільки твоя».

Автори проекту розповіли українському The village, що готували його три місяці, але за кілька днів до запуску виявилось, що стартував інший.

Між тим, в обох варіантів реклами цього київського фаст-фуду є спільна риса – ТОВ «Українська перепічка», що випікає пиріжки з сосискою на вулиці Хмельницького, заперечує, що має стосунок до будь-якого з них. Про це Радіо Свобода розповів адвокат підприємства Роман Гришаков, водночас зазначивши, що про подальші кроки своїх клієнтів, зокрема, ймовірність судових позовів від них щодо авторів цих кампаній, говорити не готовий.

Кожен бренд у небезпеці – Говорухіна

Погані рекламісти можуть рекламувати за допомогою голого тіла що завгодно, але це так не працює, переконана Марина Говорухіна, засновниця PR-клубу «Піранья».

Вони підписувалися, тому що всім цікаво дивитися на голе жіноче тіло

«Я сумніваюся, що люди, які підписувались на Instagram, робили це для того, щоб ознайомитись із діяльністю цих есемемників. Вони підписувалися, тому що всім цікаво дивитися на голе жіноче тіло. Але чи будуть вони від того купувати більше продукції перепічки чи цих есемемників? От щодо цього є великі сумніви», – каже вона.

За словами Говорухіної, зараз до таких випадків більше уваги людей, які це помічають і починають на це реагувати: створювати поганий рейтинг для сторінок таких кампаній у Facebook, писати коментарі тощо.

Водночас, наголошує експертка, важливо, щоб на випадки дискримінації була й офіційна реакція.

«Якщо журналісти вже змогли взяти коментар у тих людей, які це робили, а я сьогодні читала, що дійсно їм вдалося, то думаю, відповідати мають ці есемемники, бо вони розмістили цю рекламу – якщо вони не доведуть, що «Київська перепічка» дійсно робила таке замовлення. Тому що якщо стягнуть штраф із перепічки, то кожен бренд у небезпеці», – зауважує Говорухіна.

Просувати бренд вуличної їжі без узгодження із, власне, вуличною їжею влітку цього року намагались і в Росії. У закладу з пончиками «Пышечная» у Санкт-Петербурзі з’явився Instagram-акаунт.

17 липня його автори вийшли із заявою, назвавши свою ініціативу «демонстрацією творчої сили».