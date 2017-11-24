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Диапазон оценок учёными количества жертв Голодомора 1932–33 годов колеблется от 2.5 до 5 миллионов человек. Голод был создан искусственно, его главной целью была Украина – так утверждают эксперты Института демографии и социальных исследований НАНУ. В большей или меньшей степени пострадали все регионы.

Всего за период Голодомора 1932–33 годов погибло около 4 миллионов украинцев – такие данные предоставил Институт демографии и социальных исследований. Москва ставила селянам нереальные планы по сдаче хлеба. У тех, кто его не выполнял, отбирали всё продовольствие.

Каждый шестой из жителей села был обречён на смерть, рассказывает главный научный сотрудник Института демографии Наталья Левчук. Пострадали больше всего Киевская, Полтавская, Черкасская, Харьковская области.

От голода погибли и сотни тысяч городских жителей. Рабочие питались в то время по карточкам, и сколько тебе дадут еды, зависело от того, насколько важным считает власть твоё производство.

Большое количество предприятий и населённых пунктов снимались с обеспечения. Те, кто выпал из этого списка, в ходе голода оказались в тех же условиях, что и жители села

«Проблема была в том, что в меру обострения продовольственных проблем рацион и объём пайка значительно сокращался. Большое количество предприятий и населённых пунктов снимались с обеспечения. Продовольствия катастрофически не хватало. Фактически те, кто выпал из этого списка, в ходе голода оказались в тех же условиях, что и жители села», – рассказывает Наталья Левчук.

У украинцев после террора 30-х сформировался «ген выживания» – Людмила Гриневич

То, что это был целенаправленный геноцид украинцев, не вызывает никакого сомнения, рассказывают учёные. В России голод коснулся 1% территории и 6% населения – преимущественно этнических немцев и украинцев Поволжья и Кубани. В Украине Голодомор свирепствовал в 35% районов и коснулся 40% населения.

У украинцев после террора 30-х сформировался так называемый «ген выживания», рассказывает директор Украинского научно-исследовательского центра изучения Голодомора Людмила Гриневич. По её мнению, пришло время использовать уроки прошлого. То, что за чертой бедности живёт половина украинцев, отрицательно сказывается на демографической ситуации.

Либо мы отдаём Голодомор истории, либо мы хотим взять уроки на будущее. Не могут проводиться реформы ценой человеческих жизней

«Мы должны задать себе вопрос: либо мы отдаём Голодомор истории, либо мы хотим взять уроки на будущее. Сейчас низкая социальная активность, стремление к предпринимательству. Никогда не могут проводиться реформы ценой человеческих жизней. И чем выше уровень демократии в обществе, чем больше возможности СМИ, тем больше возможность давления общества на власть», – считает Людмила Гриневич.

В 2050 году численность населения Украины будет 35–37 миллионов, почти как в 1932-м

Сегодня Украина входит в десятку стран с наибольшей скоростью сокращения населения. Эту тенденцию никто не сравнивает с Голодомором. Но украинцы живут на 10 лет меньше немцев или французов, рассказывает заместитель директора Института демографии Александр Гладун. Оккупация Донбасса и аннексия Крыма только усугубляют ситуацию. Есть риск, что через 25–30 лет количество населения Украины приблизится к тому, что было перед массовым голодом начала 30-х.

Возможно, в 2050 году численность населения Украины будет 35–37 миллионов. Это мы пока не учитываем компонент войны

«Спад будет продолжаться, возможно, в 2050 году численность населения Украины будет 35–37 миллионов. Это мы пока не учитываем компонент войны. Если перерастёт конфликт во что-либо масштабное, то будет ещё большее снижение рождаемости и повышение смертности, миграция, люди будут стараться покинуть зону конфликта», – рассказывает Александр Гладун.

Сейчас День памяти жертв Голодомора приходится на последнюю субботу ноября. Однако в Центре изучения Голодомора предлагают перенести эту дату, поскольку пик гибели людей от голода пришёлся на весну-лето 1933 года.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)