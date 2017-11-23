Ще один штат у США визнав Голодомор в Україні геноцидом – посольство

Ще один американський штат приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом проти українського народу, повідомили у Посольстві України в США.

«Губернатор штату Вісконсин Скотт Вокер підписав відповідну прокламацію. Дякуємо Сполученим Штатам за підтримку та відновлення історичної справедливості у пам’ять про мільйони жертв, які померли від свавілля радянської влади», – йдеться в повідомленні посольства на сторінці у Facebook.

За даними дипломатів, станом на сьогодні Голодомор визнали геноцидом також у штатах Вашингтон, Орегон, Іллінойс, Пенсильванія, Нью-Джерсі та Нью-Йорк.

Минулого тижня у Державному департаменті США засудили спроби заперечення історичного факту Голодомору в Україні. У Вашингтоні заявили, що підтримують Україну як у вшануванні жертв минулого, так і залишаються на її боці в контексті нинішньої безпеки і свободи від «зовнішньої агресії і окупації».

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.