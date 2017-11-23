Голодомор-геноцид в Україні та Західна Європа

У Західній Європі про Україну знають щораз більше людей у зв’язку з драматичними подіями Євромайдану та з огляду на російську агресію. Але деякі політики й історики вказують, що для розуміння коренів теперішньої ситуації і, зокрема, причин дій Москви на Заході потрібно знати більше про українську історію і про Голодомор 1932-1933 років.

Коли я дізналася про Голодомор від української громади в Дербіширі, я була абсолютно шокована розповідями. Не розумію, чому ми досі не визнали цей геноцид

«Коли я дізналася про Голодомор від української громади в Дербіширі, я була абсолютно шокована розповідями, навіть попри те, що я чула і про інші геноциди. Я насправді не розумію, чому ми досі не визнали цей геноцид, і не розумію, чому Міністерство закордонних справ цього не робить», – скаржиться депутат британського парламенту Полін Латам.

З її ініціативи 7 листопада відбулися вже другі слухання про Голодомор в Україні. Попередні парламентські слухання на цю тему мали місце 2013 року.

В одній з кімнат Вестмінстера, де зазвичай засідають парламентські комітети, близько півдесятка депутатів фактично одностайно говорили про потребу визнання Голодомору геноцидом.

Але депутати у виступах заявляли також про потребу визнання вірменського геноциду, згадували про заклики назвати геноцидом злочини проти курдів на Близькому Сході, вели мову про теперішні злочини проти мусульман у М’янмі тощо.

У пересічної людини може скластися враження певного змагання низки країн, чи народів, які хочуть, щоб злочини проти них були визнані геноцидом.

Що знають про Голодомор?

Про Голодомор знають в академічних колах, особливо дослідники радянської історії, але не пересічний громадянин на Заході

​Дарія Матінґлі, докторант історії в університеті Кембриджа, досліджувала це питання і каже, що «про Голодомор знають в академічних колах, особливо дослідники радянської історії, але не пересічний громадянин на Заході».

4 роки тому Дарія, провівши міні-опитування, виявила що навіть серед студентів гуманітарних спеціальностей у Кембриджі про Голодомор щось могли сказати лише 20%. За її словами, ситуація відтоді не змінилася.

Питання Голодомору проходить у шкільних підручниках дуже побіжно. Французький парламент ще не визнав Голодомор геноцидом

У сусідній Франції, за словами директора Українського культурного центру у Парижі Наталії Кочубей, ситуація подібна: «Тому що питання Голодомору проходить у шкільних підручниках дуже побіжно... Французький парламент ще не визнав Голодомор геноцидом. Вони просто слідують резолюції ЄС, що це – злочин проти людяності».

Шкільні програми

За результатами дебатів у Лондоні група британських депутатів та представники українського посольства вели мову про впровадження теми Голодомору у шкільні програми.

Дарія Матінглі зауважує, що британські шкільні програми не такі, як їх можуть собі уявляти в Україні, бо британські школи і вчителі самі обирають, що і як їм викладати, зокрема, на уроках історії.

Тут є і завдання для істориків та посольства України, щоби надати британським освітянам максимум інформації про Голодомор

«Тут в цьому плані політика дуже ліберальна, і від кожного вчителя, від окремої школи залежить, як саме вони будуть розглядати, наприклад, історію 1930-х років та Радянського Союзу, які брати приклади з історії і як інтерпретувати. Але тут є і завдання для істориків та посольства України, щоби надати британським освітянам максимум інформації про Голодомор, про те, чим він відрізняється від радянського голоду початку тридцятих років», – сказала Дарія Матінґлі в інтерв’ю Радіо Свобода.

Дарія допомагала збирати й опрацьовувати матеріали до нової книги про Голодомор, яку написала Енн Еплбаум, історик американського походження і лауреат Пуліцерівської премії за її попередню книгу про злочини комуністичного режиму в Радянському Союзі.

Але якщо брати у ширшому контексті, то Голодомор має набагато більше значення для розуміння сьогодення – того, що відбувається в Україні сьогодні

Дарія вважає, що книга Енн Еплбаум «Червоний голод. Війна Сталіна проти України» саме призначена широкій аудиторії, якій варто знати про Голодомор, щоб розуміти сьогодення.

Розповівши світові про Голодомор і про страждання, можна зменшити витоки насильства

«Якщо брати Голодомор вузько, як окрему історично подію, то насправді буде слушним питання: чому власне світ має дізнатися про те, що відбулося в нашій історії стільки років тому? Але якщо брати у ширшому контексті, то Голодомор має набагато більше значення для розуміння сьогодення – того, що відбувається в Україні сьогодні. Адже наслідки відчуваються через покоління. І події в Україні останніх років катапультували Україну в епіцентр новин: війна на сході, окупація Криму… Україна набагато ближча до Європи, ніж здається на перший погляд західним європейцям», – каже Дарія.

А ще як історик вона сподівається, що людство таки може вчитися на помилках минулого: «Мені здається, що, розповівши світові про Голодомор і про страждання, можна зменшити витоки насильства. Світ від цього тільки виграє».