Голодомор в Україні: чому мовчав Захід?

Коли в Україні у 1932-1933 роках від голоду вмирали мільйони селян, у столицях західної демократії писали про тріумф сталінської політики колективізації та індустріалізації. Коли три роки тому в середмісті Києва мільйони українців виборювали європейські демократичні цінності, Європа здебільшого висловлювала «глибоку стурбованість». Коли у ці дні українці боронять схід Європи від російської агресії, в європейських інституціях обговорюють можливості зняти санкції з агресора.

«Коли Україна за право життя

З катами боролась, жила

і вмирала,

І ждала, хотіла лише

співчуття,

Європа мовчала»

Цей вірш українського письменника Олександра Олеся доволі часто цитують у сучасній Україні. І хоч він написаний у роки Української революції 1917-1920 років, його згадують і у контексті Голодомору, і у нинішніх реаліях, коли Росія веде гібридну війну проти України, а чимало західних політиків намагаються «замирити» Київ і Москву.

Паралелі між тодішньою політикою Сталіна проти України та нинішньою російською агресією Росії проти України у своїх дослідженнях проводить американська журналістка, лауреат Пулітцерівської премії, авторка книги «Червоний голод: Війна Сталіна проти України» Енн Епплбаум.

Cтрах російського режиму, що Україна може підірвати їхню владу, це було проблемою і залишається донині

«Це – головна паралель, яку я бачу між подіями того і цього часу. Думаю, коли у 2014 році багато молоді вийшли в Україні на Майдан, з прапорами ЄС і проти корупції, так, думаю, Путін побачив щось, що, на його думку, загрожувало персонально йому, його автократичній та олігархічній владі. Це – той тип революції, яку він боїться побачити у Москві. Думаю, він не сприймав би це як загрозу, якби це відбувалося будь-де в іншому місці. Так, думаю, страх російського режиму, що Україна може підірвати їхню владу, це було проблемою і залишається донині», – каже Епплбаум в ефірі Радіо Свобода.

Причини і наслідки Голодомору в контексті кремлівської політики щодо України досліджує історик, президент історичного клубу «Холодний Яр» Роман Коваль. Адже Великий Голод торкнувся і його родини: його дід, розкуркулений сільський коваль з села Горенич біля Києва, загинув, коли намагався нагодувати свою родину.

Під час Голодомору помер мій дідусь Федот Васильович Коваль. У нього від голоду опухли ноги, у нього сочилась, як мені батько казав, рідина з них. Його вбили за ті півмішка хліба й розчленували

«Під час Голодомору помер мій дідусь Федот Васильович Коваль. У нього від голоду опухли ноги, у нього сочилась, як мені батько казав, рідина з них – тобто, був білковий голод вже. І ось він поїхав у Київ за хлібом для своїх дітей і, мабуть, здобув той хліб, і його вбили за ті півмішка хліба й розчленували. З нього зробили котлети й продавали на Святошинському ринку, а ми про це дізнались наприкінці 1980-х років», – згадує Коваль.

На його думку, саме за Сталіна у Радянському Союзі була створена потужна система пропаганди, спрямована на «інформаційне зомбування» радянських громадян та на формування позитивного іміджу СРСР у світі. Відтак, якщо у Канаді і США українська громада доносила до політиків і суспільства правду про Великий Голод в Україні, в Європі ця інформація фактично була відсутня, і чимало європейців вірили кремлівській пропаганді. Подібне можна бачити і тепер, адже інформаційно-пропагандистська складова грає велику роль у гібридній війні Росії проти України, каже історик в інтерв'ю для Радіо Свобода.

«Проблема полягає не тільки у тому, що російські або радянські ЗМІ завжди домінували і «препарували» – їхня точка зору подавалась як правда. А наш, українців, голос взагалі ніхто не чув!», – додає Коваль.

Історик і публіцист Сергій Кот зазначає: у час Голодомору, як і нині, Україна стала ареною боротьби між моральними цінностями та реальними економічними інтересами Європи та Росії. На думку фахівця, і у 1930-ті роки, і нині, коли питання України виникло у зв'язку з російською агресією, Захід був зацікавлений в економічних зв'язках і торгівлею з Радянським Союзом тоді, а з Росією тепер. Так, у тридцяті роки минулого століття, коли Москва розгорнула програми індустріалізації і колективізації, СРСР купував тоді величезну кількість західної техніки й залучав західних фахівців, розповідає експерт.

Ми знаємо, якою ціною та валюта добувалась, включно з Голодомором та розграбуванням культурних цінностей

«Все це оплачувалось твердою валютою, але ж ми знаємо, якою ціною та валюта добувалась, включно з Голодомором та розграбуванням культурних цінностей. І це влаштовувало тих, хто отримував прямий економічний зиск від тодішніх економічних стосунків з СРСР. Коли ж виникла нинішня ситуація, то Захід мав свої застереження щодо рішучих дій на адресу Росії, у першу чергу керуючись економічними інтересами», – міркує Кот у розмові з Радіо Свобода.

Дослідник історії України, публіцист Сергій Грабовський наводить мало відому сторінку з європейської історії: факти про Голодомор у передвиборчій кампанії використали німецькі нацисти, інформацією про Великий Голод оперував у своїх виступах Геббельс.

«Ідучи до влади у Німеччині в умовах тяжкої економічної кризи, Гітлер і Геббельс використовували факти про ті страшні речі, які замовчували демократичні держави Заходу у силу їхнього ж кризового економічного стану і вигідності відносин з СРСР. Вони, нацисти, на 90 відсотків говорили правдиві речі, звичайно, приправляючи їх антисемітизмом», – розповів Грабовський в інтерв'ю для Радіо Свобода.

На думку науковця, нині уже путінська Росія проводжує політику фізичного, економічного, гуманітарного знищення України, використовуючи для цього сучасні методи гібридної війни. Це реальність нинішнього світу, у тому числі й західногонулого століттяд в Україні, -, в якій Україна мусить вижити і перемогти, вважає фахівець.

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