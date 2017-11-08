Уряд Британії чекає, щоб термін геноцид щодо Голодомору в Україні спочатку застосували судді

Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко привітала дебати у британському парламенті, на якому група депутатів підтримала заклики визнати Голодомор в Україні 1932–33 років геноцидом. На сьогодні це вже зробили офіційно майже два десятки країн.

Посол України у Британії Наталія Галібаренко після дебатів 7 листопада зазначила, що вона приєднується до британських парламентарів, «які висловили своє розчарування нинішньою позицією уряду, який не готовий визнати Голодомор геноцидом, посилаючись на необхідність судового рішення».

Представник британського Міністерства закордонних справ Алістер Бурт у відповідь на запитання парламентарів пояснював, що слово геноцид є юридичним терміном, який окреслює злочин, а тому бажано його встановити в результаті судового процесу.

Урядовець наголосив, що багатомільйонні жертви сталінського режиму в Україні є наслідком злочинів радянської влади, які Британія однозначно засуджує, і уряд у Лондоні готовий застосовувати термін геноцид, якщо таке рішення ухвалить «будь-який британський суд».

Депутат Полін Латам, яка була ініціатором дебатів, повторила розчарування тим, що уряд не готовий знайти спосіб для Британії офіційно визнати Голодомор в Україні 1932–33 років геноцидом, як це вже зробили близько 17 країн, включно з Австралією, США та Канадою.

Ми також звернулися із закликом включити питання Голодомору до шкільної програми у Великій Британії

Посол Наталія Галібаренко, яка була присутня на дебатах, сказала: «Ми домовилися з депутатами продовжити співпрацю у питанні привернення суспільної уваги до цієї трагедії, а також звернулися до уряду із закликом включити питання Голодомору до шкільної програми у Великій Британії».

Росія повинна визнати відповідальність за злочини щодо українців – парламентарі

На дебатах, що відбувалися в окремій кімнаті паралельно із засіданням у Палаті громад, виступили 5 депутатів із різних партій.

Фактично усі вони висловилися за те, щоб Британія визнала Голодомор в Україні геноцидом.

Парламентарі говорили про те, що Росія, проголосивши себе спадкоємицею Радянського Союзу, повинна також визнати відповідальність за злочини щодо українців.

Пролунало і застереження, що уряд у Лондоні повинен виробити конкретні кроки, які гарантуватимуть, що навіть після виходу з ЄС Британія буде дотримуватися режиму європейських санкцій стосовно Москви, запроваджених унаслідок нинішньої агресії Росії проти України.