Нова книга про Голодомор в Україні: «Червоний голод: Війна Сталіна в Україні»

Сьогодні, 7 вересня, виходить нова англомовна книга відомої американської дослідниці Енн Епплбом під назвою «Червоний голод: Війна Сталіна в Україні». Книга почала привертати увагу у західних країнах ще до своєї офіційної появи, вона розповідає деталі Голодомору 1932-1933 років в Україні – однієї з найбільших трагедій в історії людства, яка забрала життя мільйонів людей. Епплбом порушує одне з найголовніших питань – чи був цей голод геноцидом українського народу. Деякі вчені вважають, що вихід книги є досить актуальним для розуміння того, як пов’язані трагічні події майже сторічної давності із сьогоднішніми відносинами між Україною та Росією.

Голод не просто був наслідком колективізації – Сталін навмисно хотів придушити український національний рух

Основним аргументом книги є те, що голод не просто був наслідком колективізації – Сталін навмисно хотів придушити український національний рух, вважаючи його загрозою своїй владі, він хотів «знищити ідею України як незалежної нації назавжди», – наголошує на своїй Facebook сторінці авторка книги Енн Епплбом.

«Епплбом доводить те, про що вже давно підозрювали: після серії повстань у регіонах, Сталін ставив за мету знищити українське селянство. Люди мусили їсти будь-що: траву, кори дерев, собак, трупи

Книга розповідає про те, що призвело до Голодомору, вказує на причетних до цього злочину та описує справжні наслідки трагедії, які відчуваються й досі. «Епплбом доводить те, про що вже давно підозрювали: після серії повстань у регіонах, Сталін ставив за мету знищити українське селянство. Держава закрила кордони республіки і захопила всю доступну їжу. Голод насувався швидко, і люди мусили їсти будь-що: траву, кору дерев, собак, трупи. У деяких випадках вони вбивали один одного для їжі. Руйнівна і остаточна книга «Червоний голод» передає жах звичайних людей, які боролися за виживання із надзвичайним злом», – йдеться в анонсі книги на сайті Amazon.com, на якому можна придбати книгу.

Документи про перепис населення фальсифікували і пам’ять про ці події придушували

«За Голодомором швидко почалися напади на українське культурне та політичне керівництво, а потім взагалі почалися заперечення, що голод таки відбувся. Документи про перепис населення фальсифікували і пам’ять про ці події придушували», – мовиться в іншому анонсі книги на сайті британського видавництва Penguin Books.

Як джерела інформації Епплбом використала безліч архівних документів, а також свідчення людей, яким вдалося пережити ті складні часи. Історії цих людей в деталях передають, на що здатна людина, керована голодом.

Авторка книги також оприлюднила цитату зі вступної частини своєї книги: «Ті, хто пережив український голод, завжди описували це, як тільки їм дозволили описувати це, як акцію державної агресії. Селяни, які переживали обшуки, і «чорні списки» згадували їх як колективний напад на себе і на їхню культуру. Українці, які стали свідками арештів та вбивств інтелектуалів, вчених, письменників та художників, пам’ятали їх так само, як навмисний напад на їхню національну культурну еліту».

Як зазначає британський щоденник The Guardian, слово «Голодомор» відоме у світі набагато менше, ніж слово «Геноцид», та книга Епплбом не залишає місця сумнівам стосовно того, що цю трагедію повинні пам’ятати поруч із вбивствами євреїв Гітлером.

Книга Епплбом – «потужна, невблаганна, шокуюча, переконлива і лише підкріпить заслужену репутацію авторки як провідного історика радянських злочинів», – зазначає у своїй рецензії Деніел Філкенштайн для видання The Times.

Люди вбивали своїх дітей та їли їх, зникли кішки і щури, вимерли цілі села

«Глава про голод приголомшує. Люди вбивали своїх дітей та їли їх, зникли кішки і щури, вимерли цілі села. Візки, що забирали мертвих, просто почали збирати слабких і ховати їх заживо. В одному звіті начальник служби таємної поліції Києва повідомив про 69 випадків канібалізму за два місяці», – ділиться враженнями в рецензії на книгу Саймон Себаг Монтефіоре для видання Evening Standard.

25 серпня британський щоденник The Guardian опублікував рецензію на книгу Епплбом від Шейли Фітцпатрік – австралійської вченої, яка спеціалізується на вивченні сталінської Росії. Коментуючи дослідження Епплбом, вона зазначила, що версії, за якими Сталін свідомо намагався вбити мільйони саме українських селян, політично заангажовані, а Епплбом нібито «не приймає некритично український аргумент про те, що Голодомор був актом геноциду», що викликало гострі суперечки серед експертів.

Режим, що керує Росією, систематично бреше про своє поводження із сучасною Україною, в яку вона вторглася, окупувала та яку розчленувала

Едвард Лукас, старший віце-президент Центру аналізу європейської політики та багаторічний редактор журналу The Economist вважає, що книга Епплбом має велике значення сьогодні, адже: «Режим, що керує Росією, систематично бреше про своє поводження із сучасною Україною, в яку вона вторглася, окупувала та яку розчленувала. І цей самий режим брутально та систематично бреше про варварство своїх попередників в Україні. Це є досить шокуючим. Ще більш приголомшливим є те, що в обох випадках так багато аутсайдерів відволікають увагу на непотрібні деталі, замість того, щоб зосередитися на реальних проблемах: імперіалізмі та масових вбивствах».

Енн Епплбом – польсько-американський історик, письменниця і журналістка, авторка кількох книжок, включаючи «ГУЛАГ: Історія», має кілька престижних нагород та премій. Редактор The Economist і член видавничої ради The Washington Post.