У Тель-Авіві студенти пропонували перехожим «страву часів Голодомору»

В ізраїльському Тель-Авіві українські активісти впродовж одного дня пригощали людей «стравою часів Голодомору», повідомили в «Українській академії лідерства», яка організувала акцію.

«У самому центрі Тель-Авіва на ринку Яффа з'явився незвичний ресторан вуличної їжі Uncounted Since 1932. На один день заклад створили студенти Української академії лідерства, які безкоштовно пригощали перехожих лише однією стравою: супом із кори, шишок, листя та коріння. Це все, що було в українців у страшні роки Голодомору», – розповіли організатори.

Вони пояснили, що вирішили в такий спосіб привернути увагу ізраїльтян до Голодомору, який не визнаний Ізраїлем геноцидом.

Згідно з повідомленням «Української академії лідерства», в акції взяли участь кілька сотень перехожих з Ізраїлю, Німеччини, Італії, Австрії, Перу, Великобританії, Швейцарії, Бразилії, США та Чехії.

«Більшість гостей «ресторану» ніколи не чули про Голодомор, а страву назвали найгіршим, що може скуштувати людина», – зазначили організатори акції.

Вони також розповіли, що назва «ресторану» Uncounted Since 1932 (дослівно – «Ті, яких не порахували з 1932 року») «відсилає до числа жертв, яких радянська влада забороняла фіксувати».

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Українська влада неодноразово закликала Ізраїль визнати Голодомор геноцидом.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить 3 мільйони 941 тисячу осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі.

«Українська академія лідерства» – це програма розвитку, основним елементом якої є 10-місячний курс для випускників середніх шкіл.