У Римі вшанували пам’ять жертв Голодомору в Україні

На одній з центральних площ Риму – площі дель Пополо, українська громада італійської столиці 26 листопада вшанувала пам’ять жертв Голодомору 1932-33 років – геноциду українського народу. Про це повідомив координатор оргкомітету «Євромайдан Рим» Олесь Городецький у Facebook.

На початку заходу ієромонах Орест (Козак) відслужив панахиду за душами невинно убієнних голодом.

Поетичні твори, які прозвучали, свідчення про Голодомор італійською, англійською, українською мовами, а також тематичні плакати та символіка, розповідали італійцям та іноземним туристам про найбільшу трагедію українців, яку спричинив більшовицький режим.

На заході, присутні згадали про четверту річницю Майдану та вшанували пам’ять «Небесної Сотні» і всіх полеглих в українсько-російській війні.

На площі виклали символічний хрест зі свічок, які запалили під звучання пісні «Свіча» на музику Мирослава Скорика.

Акцію організував оргкомітет «Євромайдан Рим».

День пам’яті жертв голодоморів встановлений в Україні у четверту суботу листопада.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить 3 мільйони 941 тисячу осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі.