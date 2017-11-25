У Празі вшанували жертв Голодомору в Україні 1932-33 років

Вшанувати загиблих під час Голодомору 1930-х років на центральну площу Праги 25 листопада зібралися представники української громади та чеські друзі України. Попри дощ і холодну погоду, на Вацлавській площі близько 100 учасників акції запалили «Свічку пам’яті» та виклали свічками слова «Годоломор 1932-33».

Виступаючи на жалобному мітингу, посол України у Чехії Євген Перебийніс нагадав про величезні втрати, яких зазнав український народ внаслідок сталінських репресій, що не обмежувалися геноцидним голодом, але передбачали також знищення української інтелігенції та культури.

«Штучно створений Голодомор, ціллю якого було знищення українського народу, забрав близько чотирьох мільйонів життів українців. Радянський тоталітарній режим впродовж довгих десятиліть приховував цей свій злочин від усього світу і, на жаль, і сьогоднішня російська влада продовжує заперечувати цей злочин, підтверджений десятками тисяч свідоцтв і документів», – наголосив український посол.



Він нагадав, що визнали Голодомор геноцидом українського народу вже десятки країн світу і висловив сподівання, що наступного року до них долучиться і парламент Чехії.



Про свою солідарність з українцями під час вшанування пам’яті жертв Голодомору висловили і чеські учасники Празького Майдану, які вже чотири роки поруч з українцями виступають на підтримку України у її боротьбі з російською агресією.



Молебень за душі жертв Голодомору відправив настоятель греко-католицького храму Святого Климентія у Празі отець Василь Сливоцький. Мітинг супроводжували жалобні пісні, а завершився він виконанням державного гімну України.



День пам’яті жертв голодоморів встановлений в Україні у четверту суботу листопада.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить 3 мільйони 941 тисячу осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі.