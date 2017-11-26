Папа римський під час недільної проповіді згадав Україну і Голодомор

Папа римський Франциск під час недільної проповіді згадав Голодомор 1932-33 років і заявив, що молиться за мир для України. Як повідомляє радіо Ватикану, понтифік сказав про це 26 листопада, вітаючи паломників, що зібралися на площі Святого Петра у Ватикані.

«Окремо вітаю українську громаду, яка згадує трагедію Голодомору – голодної смерті, спричиненої сталінським режимом, що забрала мільйони життів. Молюся за Україну, щоб сила віри змогла принести зцілення ран минулого і вела до миру сьогодні», – сказав папа Франциск.

25 листопада в Україні вшановували пам’ять жертв голодоморів, внаслідок яких загинули мільйони людей. Упродовж дня відбуватимуться жалобні заходи по всій території України, а також за кордоном.

Президент Петро Порошенко заявив про необхідність схвалення в Україні закону про відповідальність за невизнання Голодомору і Голокосту.

Згідно з результатами опитування, проведеного cоцгрупою «Рейтинг» у вересні цього року, 77% громадян України вважають Голодомор 1932–33 років геноцидом українського народу, не погодились з такою думкою 13% респондентів.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить 3 мільйони 941 тисячу людей, а втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі.