У Києві, в книгарні Старого Лева, відкрилася «Майстерня чарівних паличок». Їх створили учні Української академії лідерства. Кожна з них, кажуть вони, має здатність змінити світ на краще: наприклад, є палички для перемог у спорті, для наукових винаходів, створення стартапів, відкриттів у медицині чи досягнень у міжнародних відносинах. Магія діє лише тоді, коли паличками користуються люди, які працюють над змінами в країні – самі по собі вони не працюють, переконують ініціатори. Активісти мають намір передати «чарівні палички» політикам, громадським діячам, лідерам думок та президенту Петру Порошенку, аби нагадати, що зміни також і у їхніх руках.