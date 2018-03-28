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28 Березень 2018, Київ 15:15
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У Києві відкрили «Майстерню чарівних паличок» для швидких реформ (відео)

У Києві відкрили «Майстерню чарівних паличок» для швидких реформ (відео)
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У Києві, в книгарні Старого Лева, відкрилася «Майстерня чарівних паличок». Їх створили учні Української академії лідерства. Кожна з них, кажуть вони, має здатність змінити світ на краще: наприклад, є палички для перемог у спорті, для наукових винаходів, створення стартапів, відкриттів у медицині чи досягнень у міжнародних відносинах. Магія діє лише тоді, коли паличками користуються люди, які працюють над змінами в країні – самі по собі вони не працюють, переконують ініціатори. Активісти мають намір передати «чарівні палички» політикам, громадським діячам, лідерам думок та президенту Петру Порошенку, аби нагадати, що зміни також і у їхніх руках.

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