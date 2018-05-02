Одного з підозрюваних в нападі на Найєма суд відправив під домашній арешт

Шевченківський районний суд Києва відправив під домашній арешт Магомеда-Саліха Саїтова, якого підозрюють у нападі на народного депутата Мустафу Найєма.

Міра запобіжного заходу буде чинною до 30 червня.

Йому інкримінують «хуліганство, вчинене групою осіб».

Двом іншим фігурантам справи – Ахмеду Саїтову та Умолтові Темербулатову – запобіжний захід ще не обрали.​

Ще одного підозрюваного – 28-річного Магомеда-Аміна Саїтова – оголосили в розшук. За даними правоохоронців, через дві години після інциденту він вилетів до столиці Азербайджану Баку.

Конфлікт за участі Найєма стався в центрі Києва 30 квітня. За даними поліції, народний депутат їхав на власному автомобілі в напрямку Бесарабської площі. На дорозі його підрізав «Мерседес», почалася сварка, під час якої один із незнайомців вдарив політика в обличчя.

Брат Мустафи Найєма Масі повідомив 1 травня, що депутата прооперували, у нього струс мозку й біль у спині.

Прокуратура Києва повідомила, що трьом затриманим оголосили підозру за статтею про хуліганство. Ще одному чоловіку, який, за даними правоохоронців, ударив депутата, оголосили підозру заочно. Йому інкримінують «умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження».