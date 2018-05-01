У справі про напад на депутата Найєма відкрили ще одне провадження – Крищенко

Поліція почала ще одне провадження після того, як у депутата Мустафи Найєма встановили тілесні ушкодження, повідомив керівник столичного управління Андрій Крищенко.

За інформацією, розміщеною на сайті Нацполіції,йдеться про статтю 122 «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження».

«На даний час правоохоронці встановлюють місце перебування ще одного активного учасника інциденту, який після конфлікту втік. Якщо упродовж сьогоднішнього дня підозрюваного не затримають, його буде оголошено у державний розшук», – зазначив Крищенко, уточнивши, що особу нападника встановлено.

Брат Мустафи Найєма Масі повідомив 1 травня про те, що депутата прооперували, у нього струс мозку і біль у спині.

Як раніше повідомлялось, правооронці розслідували інцидент як хуліганство: конфлікт виник на Бессарабській площі у Шевченківському районі столиці, де Найєм рухався у власному автомобілі у напрямку до Бессарабської площі. На дорозі його підрізав «Мерседес», почалася сварка, під час якої один із незнайомців вдарив народного депутата в обличчя.

Увечері про конфлікт повідомив і Найєм. Він зазначив, що перебуває після інциденту в лікарні. Також політик попросив «не створювати ажіотаж», підкресливши, що ситуація не стосується його депутатських повноважень.​