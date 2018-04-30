Поліція розпочала провадження через конфлікт, у якому постраждав Найєм

Поліція Києва розпочала провадження через конфлікт, у якому постраждав народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм. Про це повідомила прес-служба столичної поліції.

Правооронці розслідують інцидент як хуліганство. Трьох учасників конфлікту доставили до управління поліції, однак чоловіка, який вдарив Найєма, розшукують.

Правоохоронці повідомили, що конфлікт виник на Бессарабській площі у Шевченківському районі столиці.

За даними поліції, Найєм рухався у власному автомобілі в напрямку Бессарабської площі. На дорозі його підрізав «Мерседес», почався конфлікт.

«У цей момент до них під’їхав автомобіль BMW. У ході конфлікту один із незнайомців вдарив народного депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Для розшуку автомобілів правоохоронці запровадили план «перехоплення», тож невдовзі розшукуваний «Мерседес» знайшли, а неподалік затримали трьох осіб, які брали участь у конфлікті, їх доставили до управління поліції», – розповіли правоохоронці.

Увечері про конфлікт повідомив і Найєм. Він зазначив, що перебуває після інциденту в лікарні. Також політик попросив «не створювати ажіотаж», підкресливши, що ситуація не стосується його депутатських повноважень.​