Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм заявляє про напад на нього.

У Facebook він написав, що його спробували підрізати на перехресті бульвару Шевченка і вулиці Хрещатик у Києві.

«Я такого не люблю. Особливо мажорів і машини супроводу. Якщо підрізають, поводяться по-хамськи і з гонором, не поступаюся принципово. Загалом, перегородив дорогу. Почалася перепалка. Викликав 102. Водій і пасажир «кубика» помінялися місцями і вирішили викликати своїх хлопців. Приїхали хлопці, чотири-п'ять людей. Перепалка закінчилася бійкою. Ну, як бійкою? Дали в щелепу, далі якийсь час пам'ятаю туманно. Наздогнати не вийшло. Тепер в лікарні», – розповів Найєм.

Він попросив «не створювати ажіотаж», підкресливши, що це не стосується його депутатських повноважень.

Радіо Свобода намагається отримати коментар від поліції з приводу інциденту.