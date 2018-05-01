Депутат Найєм прооперований, у нього струс мозку та біль у спині – брат

Депутат Верховної Ради Мустафа Найєм, потерпілий в інциденті в центрі Києва 30 квітня, був прооперований. Про це у Facebook повідомив брат депутата Масі Найєм.

«У Мустафи є струс. Розпочалися болі в спині. Операція пройшла, колють знеболювальне», – написав Масі Найєм.

За його словами, разом із адвокатом до п’ятої години ранку Мустафа свідчив у поліції.

Масі Найєм просить про допомогу свідків інциденту та надання записів відеокамер.

«Потрібні будь-які відео, свідки інциденту. У кого є знайомі в «Арені» (троговельно-розважальний комплекс «Арена-Сіті» в центрі Києва – ред.), кому належать ресторани, може, відеореєстратори та інше – це дуже важливо, дайте, будь ласка, контакти», – вказав Масі Найєм.

Поліція Києва 30 квітня розпочала провадження через конфлікт, у якому постраждав народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм. Правооронці розслідують інцидент як хуліганство. Трьох учасників конфлікту доставили до управління поліції, однак чоловіка, який вдарив Найєма, розшукують.

За даними поліції, Найєм рухався у власному автомобілі в напрямку Бессарабської площі. На дорозі його підрізав «Мерседес», почався конфлікт.

«У цей момент до них під’їхав автомобіль BMW. У ході конфлікту один із незнайомців вдарив народного депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Для розшуку автомобілів правоохоронці запровадили план «перехоплення», тож невдовзі розшукуваний «Мерседес» знайшли, а неподалік затримали трьох осіб, які брали участь у конфлікті, їх доставили до управління поліції», – розповіли правоохоронці.

Увечері про конфлікт повідомив і Найєм. Він зазначив, що перебуває після інциденту в лікарні. Також політик попросив «не створювати ажіотаж», підкресливши, що ситуація не стосується його депутатських повноважень.